В Словении к зданию парламента пришел мужчина с бензопилой, который протестовал против новых карантинных ограничений. В результате он был задержан правоохранителями.

Об этом сообщает издание Nova24 в среду, 31 марта.

Мужчина также привел вместе с собой собаку, которую держал на поводке. Подойдя к главному входу в здание, он запустил бензопилу и начал кричать "Я устал от локдауна", после чего его задержали и передали полицейским.

По данным правоохранителей, которые дежурили у здания, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Словении с 1 по 12 апреля усиливают карантин. Магазины будут закрыты, школы перейдут на дистанционное обучение, а ношение масок станет обязательным везде.

Ранее мы рассказывали, как жители Амстердама устроили акцию протеста против карантинных ограничений. В результате полиция применила водометы них и разогнала.

Также недавно мы сообщали, что в Гааге люди массово протестовали против продления карантина. Для разгона акции полицейские использовали не только водометы и дубинки, но и служебных собак.