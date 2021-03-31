В Донецкой области обнаружили схрон взрывчатки и карту с отмеченными целями. Фото
В Славянске в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины выявили скрытый арсенал оружия, включая тротил, мины и карты-схемы с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 31 марта.
Согласно оперативным данным, преступники планировали совершение диверсий на территории региона.
Было установлено, что тайник в 2014 году был обустроен участником незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске.
В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:
- 1 кг тротила;
- 2 электродетонатора;
- четыре мины;
- реактивную противотанковую гранату РПГ-26;
- 6 гранатометных выстрелов,
- 3 гранаты РГД-5;
- 10 запалов;
- кумулятивный заряд;
- почти 1000 патронов различного калибра.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
Напомним, ранее мы писали, что 73-летняя киевлянка обнаружила у себя на балконе схрон боеприпасов.
Также сообщалось, что под Харьковом в гараже нашли тысячи боеприпасов. Кива заявляет, что это схрон Нацкорпуса.