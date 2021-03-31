СБУ обнаружила арсенал оружия боевиков в Славянске. Фото: СБУ

В Славянске в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины выявили скрытый арсенал оружия, включая тротил, мины и карты-схемы с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса.  

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 31 марта. 

Согласно оперативным данным, преступники планировали совершение диверсий на территории региона. 

Было установлено, что тайник в 2014 году был обустроен участником незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске.  

В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:

  • 1 кг тротила;
  • 2 электродетонатора;
  • четыре мины;
  • реактивную противотанковую гранату РПГ-26;
  • 6 гранатометных выстрелов,
  • 3 гранаты РГД-5;
  • 10 запалов;
  • кумулятивный заряд;
  • почти 1000 патронов различного калибра.

Фото оружия СБУ

Фото оружия СБУ

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

 

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