В Славянске в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины выявили скрытый арсенал оружия, включая тротил, мины и карты-схемы с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 31 марта.

Согласно оперативным данным, преступники планировали совершение диверсий на территории региона.

Было установлено, что тайник в 2014 году был обустроен участником незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске.

В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили:

1 кг тротила;

2 электродетонатора;

четыре мины;

реактивную противотанковую гранату РПГ-26;

6 гранатометных выстрелов,

3 гранаты РГД-5;

10 запалов;

кумулятивный заряд;

почти 1000 патронов различного калибра.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

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