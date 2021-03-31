В Ивано-Франковской области второй день заблокирована работа комиссии по подсчету голосов на довыборах в Верховную Раду по 87 избирательному округе. Об этом заявил во время заседания Центральной избирательной комиссии глава ведомства Олег Диденко.

"Сейчас привлечено внимание к ситуации с установлением итогов голосования в одномандатном избирательном округе №87. К сожалению, там уже вторые сутки заблокирована работа окружной избирательной комиссии, в том числе и из-за отсутствия кворума", - сообщил Диденко.

По его словам, членов ОИК, которые игнорируют ее заседание, могут заменить. Сегодня ЦИК во второй раз получил представление об изменении состава комиссии и удовлетворил его, поскольку назначенные вчера члены ОИК так и не смогли приступить к работе.

Согласно промежуточным результатам голосования в этом округе, побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.





Ранее "Страна" писала о том, что Корниенко объяснил, зачем команда "слуг народа" поехала на округ Вирастюка.

Также мы сообщали, что Кошулинский потребовал признать результаты довыборов в Раду недействительными и объявить новые.