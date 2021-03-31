В Хмельницком будут судить членов преступной группы во главе со "смотрящим за областью".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Хмельницкой области.

Четырем членам группировки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а их руководителю - до 15 лет заключения.

Членов ОПГ задержали еще в сентябре прошлого года в ходе спецоперации, - сообщают в полиции.

"Все четверо членов преступной группы имели судимости и были тесно связаны с криминальным миром, а организатор группы вообще был так называемым "смотрящим" по области. Установлено, что правонарушители требовали с предпринимателя 350 тысяч гривен несуществующего долга. Для большей убедительности использовали угрозы и физическое воздействие, а также неоднократно повреждали имущество потерпевшего", - сообщает полиция.

Фото: предметы, с помощью которых преступники совершали преступления. Источник: Нацполиция

В ходе семи санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли предметы, с применением которых злоумышленники совершали правонарушения, долговые расписки и тому подобное.

Всем членам группы следователи объявили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины - вымогательство, совершенное организованной преступной группой.

Кроме того, как удалось доказать в ходе расследования, в 2012 году на собрании "воров в законе" организатору преступной группировки предоставили статус "смотрящего" на территории Хмельницкой области.

"Находясь с тех пор на вершине воровской иерархии он, как представитель криминального мира определял лиц, ответственных за соблюдение "воровских законов" в районных центрах Хмельницкой области и в учреждениях исполнения наказаний, он координировал их деятельность, а также устанавливал правила поведения. Злоумышленник также осуществлял сбор и распределение средств, в том числе полученных преступным путем.

За занятие таким видом криминальной деятельности мужчине дополнительно объявили еще одно подозрение по ч. 3 ст. 255-1 (Установка или распространение преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

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