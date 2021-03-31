Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко задекларировал почти 620 тысяч гривен зарплаты за 2020 год.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Ляшко за 2020 год на своей должности заработал 617 033 гривен. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов в прошлом году получил 497 527 гривен зарплаты.

Также Ляшко задекларировал 22 460 гривен в качестве банковских процентов.

Замминистра задекларировал 250 810 грн, 32 114 долларов и 58 евро на счетах в банке.

Ляшко указал в декларации участок площадью 1 200 кв. м в Вышгородском районе Киевской области, два земельных участка площадью 1,12 кв. м и 0,12 кв. м в Обуховском районе. Его супруга владеет земучасток площадью 1 200 кв. м в Броварском районе и квартира площадью 110,9 кв. м в Броварах.

Также главный санврач является обладателем автомобиля Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко задекларировал зарплату за прошлый год, которая оказалась в пять раз меньше чем зарплата его супруги.

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