Украина должна получить 4,9 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции уже в апреле-мае.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания правительства в среду, 31 марта.

"Я хотел бы сообщить о заключенных договорах, которые есть на сегодняшний день, и сроки поставок которых или уже наступили, или ближайший месяц-два, то есть апрель-май. Мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение двух месяцев - апрель и май этого года", - сказал глава Минздрава.

Кроме того, Степанов рассказал о 1,5 млн доз вакцины, которые Украина может потенциально получить.

"Потенциально у нас есть как минимум 1,5 млн доз вакцины, которые мы должны получить. Когда я говорю потенциально, то это наши договоренности с Европейским союзом о получении вакцин, которые нам обещают в ближайшее время", - заявил он.

Напомним, ранее Минздрав поместил Украину на 78 место в рейтинге стран по вакцинации.

Также главный санврач Виктор Ляшко пообещал украинцам миллион доз вакцины компании Pfizer до конца июня.