В городе Мерефа Харьковской области повесился 44-летний учитель местного медицинского лицея. Трагедия произошла во вторник, 30 марта.

Об этом сообщает "Объектив".

Мужчина преподавал в лицее физкультуру. За несколько дней до самоубийства он получил звание учителя высшей категории. Суицид учитель совершил прямо в здании лицея. Для коллег это стало шоком.

"Он всегда был активным. Участвовал во всех проектах. Мы были в шоке, что такое случилось", - рассказала директор учебного заведения Валентина Коваль.

У погибшего остались жена и 17-летний сын.

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