По факту массовой гибели краснокнижных птиц в заповеднике "Аскания Нова" на Херсонщине полиция открыла еще одно уголовное производство. По данным руководителя биосферного заповедника, погибло еще более 60 серых журавлей. Всего в полицию поступило 13 обращений об обнаружении мертвыми птиц разных видов, среди которых те, которые занесены в Красную книгу Украины. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Правоохранители готовят несколько погибших птиц для отправки на экспертизу в исследовательский институте в Харькове, где уже устанавливают причину смерти птиц, погибших в заповеднике ранее.

На территории Каховского района обнаружили более 130 погибших краснокнижных птиц, заявил руководитель заповедника. По его словам, фермеры продолжают разбрасывать яд на полях, несмотря на введенные ограничительные меры.

"Я сейчас в Каховском районе в окрестностях Слиненко, Зеленопольская община, перед нами журавль, он медленно уходит от нас, умирая, а еще масса трупов ... Здесь Армагеддон", - заявил директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко , передает "Укринформ".

Следователи Чаплинского отделения полиции расследуют уже шесть уголовных производств по фактам гибели краснокнижных птиц. Сейчас все производства объединении в одно, предусмотренное ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины "Загрязнение или порча земель".

Ранее "Страна" писала о том, что причиной массовой гибели птиц в заповеднике "Аскания-Нова" оказалась отрава.

Также мы сообщали, что в январе в "Аскании-Нова" за неделю загадочно погибли почти две сотни журавлей из Красной книги.