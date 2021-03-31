В Черкассах, которые находятся в "оранжевой" зоне, учеников 5-11 классов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации переводят на дистанционное обучение.

Такое решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, рассказал в видеообращении мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"С 1 по 10 апреля учащиеся 5-11 классов Черкасс переходят на дистанционное обучение. Однако, воспитанники детских садов и ученики 1-4 классов продолжат посещать образовательные учреждения", - заявил он.

Бондаренко о дистанционке в школах - с 3:10

Между тем в Черкасском городском совете сообщили, что по состоянию на 30 марта Сovid-19 болеет десять учащихся и 14 сотрудников школ. Еще 142 школьника и пять учителей находятся на самоизоляции.

Напомним, в харьковских школах из-за коронавируса на неделю продлили каникулы до 5 апреля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Также мы рассказывали, что в "оранжевой" Полтавской области учеников 1-4 классов отправили на дистанционку. В Одессе и Львове учащихся 5-11 классов школ перевели на дистанционное обучение. Школьники Киева, где действует трехнедельный локдаун, до 12 апреля будут находиться дома.