12 апреля отмечают День космонавтики. В этот день 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Юрий Гагарин на корабле "Восток 1" провел 108 минут на земной орбите.

К 2021 году нога человека ступала только на Луну, но на Земле готовятся колонизировать Марс, а космические зонды и телескопы позволяют наблюдать за удаленными уголками вселенной.

Рассказываем об истории освоения космоса в десяти фотографиях - со времен Юрия Гагарина до Илона Маска.

1. Первый полет человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на корабле "Восток 1" впервые в мире облетел Землю по орбите. Полет продлился 108 минут. Он проходил полностью в автоматическом режиме.

В космосе Юрий Гагарин пил, ел, записывал происходящее с ним на бортовой магнитофон, делала пометки карандашом, который уплывал от него в состоянии невесомости.

"Небо очень черное. Земля голубая. Все видно очень ясно... Наблюдаю облака над Землей, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!" - описывал увиденное космонавт.

Юрий Гагарин в космическом корабле "Восток-1" перед стартом. Фото: РИА Новости

2. Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года с космодрома "Байконур" стартовал корабль "Восток 2" с Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым на борту. На втором витке вокруг Земли Леонов вышел в открытый космос. Соединенный с кораблем страховым тросом, он пять раз удалялся на расстояние более 5 метров. За бортом космического корабля космонавт провел 12 минут и 9 секунд.

"Тишина…никогда человек не слышит свое дыхание и как стучит его сердце. А я слышал, как работает мое сердце, и тишина, тишина…" - описывал позже свои ощущения космонавт.

Алексей Леонов в открытом космосе в 1965 году. Фото: ТАСС

3. Первая высадка человека на Луну. 20 июля 1969 года американские астронавты астронавты Эдвин Олдрин и Нил Армстронг на корабле "Аполлон 11" впервые ступили на поверхность Луны. Они установили на спутнике Земли флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21 кг образцов лунного грунта.

После этого произошло еще пять высадок человека на Луну - все из них совершили американские астронавты. Последняя состоялась в 1972 году.

Первая высадка человека на Луну

4. Первые снимки с Венеры. 22 октября 1975 года были получены первые в мире панорамные изображения, переданные с поверхности другой планеты. Их сделал советский космический аппарат "Венера - 9". Связь со спускаемым аппаратом поддерживалась 53 минуты.

5. Первое фото с Марса. 20 июля 1976 года был сделан первый снимок поверхности Марса. На Землю его передала марсианская станция "Викинг-1". Также она провела первые исследования грунта и атмосферы "красной планеты".

6. Первые снимки дальних планет Солнечной системы. В 1977 году NASA запустила два космических зонда "Вояджер 1" и "Вояджер 2" для исследования Юпитера, Сатурна, Нептуна, Урана и Плутона. Зонды впервые передали цветные снимки дальних планет Солнечной системы и их крупнейшие спутники. Например, большое красное пятно на Юпитере (на фото ниже).

7. Выход на орбиту космического телескопа Хаббл. В 1990 году на орбиту вывели космический телескоп, который стал "глазами человечества". При этом оказалось, что у него дефект зеркала, из-за чего изображения, передаваемые на Землю были нерезкие. Дефект удалось устранить через три года. Для этого "Хаббл" пришлось ремонтировать в открытом космосе.

За годы работы телескоп сделал миллионы снимков небесных объектов. Одним из самых популярных стало фото, названное "Столпы творения". На нем видны скопления межзвездного газа и пыли возле туманности "Орел" в семи тысячах световых лет от нас. Внутри газового облака происходит зарождение новых звезд. В 2014 году снимок пересняли в более высоком разрешении.

"Хаббл" должен сойти с орбиты до 2030 года.

8. Вывод МКС на орбиту. В 1998 году на замену станции "Мир" на орбиту вывели Международную космическую станцию (МКС). Это международный проект, "космическая дача" для человечества, в котором участвует 14 стран. МКС состоит из российского и американского сегмента. Два раза в год на нем сменяется экипаж, который состоит из шести человек (трое в российской части, трое -в американской).

Из иллюминатора МКС космонавты и астронавты нередко делают зрелищные фото, которые публикуют в соцсетях. Например, фото ночного Киева, которое сделал американский астронавт Рэндальф Брезник.

Ночной Киев из космоса

9. Рекорд пребывания человека в открытом космосе. 11 марта 2001 американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс поставили рекорд пребывания в открытом космосе. За пределами МКС они провели 8 часов 56 минут.

10. Первый автомобиль в космосе. 6 февраля 2018 года американский предприниматель Илон Маск запустил в космос красный спортивный электромобиль Tesla Roadster. Для этого использовали тяжелую ракету-носителе SpaceX Falcon 9. За руль автомобиля посадили манекен по имени Starman.

Тesla в космос запустили, чтобы продемонстрировать возможности Falcon Heavy, которая может вывести на орбиту 64 тонны груза, что в два с половиной раза больше, чем могла поднять самая тяжелая и применяемая до этого ракета Delta. Также таким образом прорекламировали электромобили Tesla, которые выпускает компания Маска.

Tesla Roadster в космосе