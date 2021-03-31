В 2020 году временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в среднем ежемесячно получал в "Нафтогазе" по 23,73 млн гривен зарплаты. За год компания выплатила ему 284,64 млн грн.

Об этом свидетельствует информация в его декларации за 2020 год, опубликованной в Едином реестре.

Кроме того, Витренко в 2020 году получил 1,4 млн гривен зарплаты в крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть". В декларации руководитель Минэнерго указал, что у него есть облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 148,42 млн гривен. В "Ощадбанке" Витренко хранит 898,95 тысяч гривен, а также 2,95 млн долларов.

У Витренко есть 5 объектов недвижимости. Принадлежащая и.о. министра квартира площадью 124 кв. м стоит 1,18 млн гривен. Стоимость другой, площадью 69,8 кв. м, в декларации не указана. Кроме того, членам его семьи принадлежит квартира в Германии площадью 298 кв. м, а также квартира площадью 99,4 кв. м, квартира площадью 58,5 кв. м за 131,6 тыс. гривен и нежилой дом площадью 359,2 кв. м.

Согласно декларации, Витренко является обладателям часов Patek Philippe стоимостью 159,8 тысяч гривен. Его супруге принадлежат автомобили Volkswagen Golf Plus 2008 года выпуска, Land Rover 2014 года выпуска и Tesla Model X 2017 года выпуска за 4,68 млн гривен. В прошлом году Витренко приобрел автомобиль Toyota Camry 70 Hybrid за 1,12 млн гривен.

Витренко также владеет 100% акций ООО "Эйвайэй Секьюритиз" общей стоимостью 7,117 млн гривен и 20% акций ООО "Экстрим Экспрес" стоимостью 100 тысяч гривен.

Напомним, в марте Витренко задекларировал почти 12 млн гривен по процентам в "Ощадбанке".

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