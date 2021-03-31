"Стране" стало известно имя первого подозреваемого в убийстве директора оружейного магазина "Ибис", тело которого (предположительно) нашли сожженным в собственном автомобиле.

"Плисс Евгений Владимирович, 21.05.1979 года рождения, проживает в Днепре в "садовом обществе "Сонячне" - 1 участок 15", - сообщил источник.

Ранее правоохранители рассказали, что подозреваемый пока не признается в содеянном.

Евгений Плисс. Фото: Юлия Корзун, "Страна"

Напомним, в Днепре обнаружили сожженным в собственном автомобиле Toyota Highlander директора магазина "Ибис" 42-летнего Анатолия Мищенко. Ранее он был объявлен в розыск как без вести пропавший после того, как 29 марта, уехал в неизвестном направлении из магазина около 9:30 и после этого связь с ним оборвалась.

"Страна" узнала подробности пыток Мищенко, а также то, что ему ранее угрожала его супруга, с которой у него шел бракоразводный процесс.