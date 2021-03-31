Убитый в Днепре директор крупного оружейного магазина "Ибис" 42-летний Анатолий Мищенко перед смертью подвергался пыткам. Источник в правоохранительных органах, рассказал "Стране" подробности его смерти.

"Вчера где-то в 17:50 сотрудники городского управления нашли автомобиль и останки человеческих костей. Потерпевший лежал между передним и задним сидением. Мищенко это или нет, установит анализ ДНК, результат которого будет готов через неделю. Температура была настолько высокой, что мясо сгорело. Кости поломаны, видно, что его пытали. И, очевидно, смерть наступила до поджога", - рассказал источник.

По его словам, у правоохранителей уже есть подозреваемый, но он пока не признается в содеянном.

"Даже если он признается в умышленном убийстве, то причину смерти все равно установить не удастся. Но Мищенко бывший сотрудник "Беркута", поэтому хоть и маленького роста и упитанной комплекции, но очень крепкий и спортивный. Он мог себя защитить", - утверждает источник.

У полиции есть несколько версий мотивов, кто мог быть причастным к вероятному убийству Мищенко.

"Дело в том, что у потерпевшего был бракоразводный процесс, в свое время, жена угрожала, что она его убьет или закажет. Также есть вероятность, что его могли убить сотрудники правоохранительных органов, так как потерпевшего заманили в такой район, где нет видеокамер", - резюмировал источник "Страны".

Также "Стране" стало известно имя первого подозреваемого в убийстве директора.

"Плисс Евгений Владимирович , 21.05.1979 года рождения, проживает в "Садовое общество "Сонячне" - 1, участок 15", - сообщил источник.

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