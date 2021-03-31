Известный врач Ольга Голубовская считает, что официальную статистику по коронавирусу в Украине "можно умножать на десять, на пять так точно" и "сейчас в стране уже просто пожар". Поэтому она призывает ввести жесткий локдаун по всей стране.

Об этом врач рассказала в интервью "УНН".

Голубовская считает, что сейчас просто необходимо ввести жесткий локдаун.

"Вы видите, что сейчас мы без локдауна просто не обойдемся. Причем ввести его нужно грамотно: поговорить с эпидемиологами, максимально перевести всех на работу онлайн и школы тоже — это один из питомников инфекционных заболеваний... Наше образование страдает с 90-х годов, и ничего за год не случится. А то, что сейчас творится в клиниках — уму не поддается, это Бородино.

Нам надо сейчас всем пережить этот период. И если сейчас грамотно наложить ограничительные меры, то все равно отделения интенсивной терапии недели три будут переполнены, будет ухудшаться состояние тех, кто сейчас только заболел. И другого нам не дано. Но транспорт нужно оставить работать. Конечно, все, кто может остаться дома, должны остаться дома. Сейчас есть возможность организовать доставку продуктов. Школы закрыть, вузы. На месяц нужно оставить работать только медицинский персонал... У нас уже больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые... Это кошмар. Оставить работать медицинские учреждения и обеспечить им обслуживание", — говорит врач.

Кроме того, она прокомментировала заполненность общественного транспорта.

"Метро, конечно, не должно быть забитым. И действительно вопрос: куда эти люди все едут? А для этого проверять нужно. Локдаун, так локдаун. А у нас в торговом центре закрыли места продажи носков, и люди стоят в безумных очередях за какой-то пищей — это неправильно", — возмущается медик.

По ее словам, она призывала ввести жесткий всеукраинский локдаун еще четыре недели назад. "Я видела, что в клиниках. А сейчас люди кричат о помощи. Просят найти хоть что-то. Кислородный концентратор купить нельзя. А мы не можем найти, потому что нет просто ничего. У больных нет персонала — открылись отделения, где кислород проведен, а нет ни санитарок, ни сестер — вообще никого", — рассказывает Голубовская.

Она добавила, что "у нас популизм зашкаливает во всем". "Я не эпидемиолог, а инфекционист и это не мои решения, но я за локдаун выступаю уже давно. Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать. Я думаю, государство потянет выплатить людям минимальные зарплаты, чтобы они месяц посидели дома. Но если мы эту цепочку не разорвем... ", — подытожила Ольга Голубовская.

Напомним, вчера Кабинет министров заявил, что не собирается вводить общенациональный локдаун в Украине.

Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине введут общенациональный локдаун, когда 13 регионов станут "красными".

Сейчас в "красной" зоне карантина находятся Киев и десять областей Украины.