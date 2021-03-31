Подорожание и усиление контроля. Кабмин изменил правила парковки в Украине
На заседании в среду, 31 марта, Кабмин утвердил изменения правил парковки, подготовленные Минрегионом. Теперь паркинги в центрах мегаполисов могут подорожать, а контроль за фактом оплаты услуги усилят.
Правила парковки в Украине изменили еще в 2018 году. Тогда приняли закон инспекторам по парковке позволили привлекать нарушителей к ответственности и блокировать авто, а местным властям - самим определять правила парковки в городах.
Однако в ходе реализации закона возникли неучтенные ранее нюансы, поэтому законодательство потребовало внесения изменений. В итоге на заседании 31 марта Кабмин внес правки в свое же постановления по правилам парковки от 2009 года.
В новых правилах предусмотрены такие изменения:
- Вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке ПО, которое позволит в режиме реального времени отслеживать заплатил ли водитель за парковку. Соответственно, владельцам авто будет сложнее не платить, даже если рядом нет парковщика.
- Стоимость парковки местные власти смогут определять, исходя из реального спроса на места. Сейчас нужна привязка к расходам на содержание парковки. То есть паркинги в центрах мегаполисов, мест на которых не найти, могут подорожать в разы.
- На парковках обязательно должны быть зарядные устройства для электромобилей.
- Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека.
- Паркоматы, на дороговизну которых жалуются обслуживающие паркинги компании, стали необязательными. Вместо них можно использовать другое оборудование, позволяющее фиксировать факт оплаты.
- При оплате нужно будет указывать не только время парковки, но и номер авто. Как говорится в пояснительной записке, чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.
Напомним, "Страна" подробно писала о том, что еще принял Кабмин 31 марта.
Также мы писали, что ранее Кабмин разрешил регистрировать авто и получать на них номера в автосалонах.