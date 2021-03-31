На заседании в среду, 31 марта, Кабмин утвердил изменения правил парковки, подготовленные Минрегионом. Теперь паркинги в центрах мегаполисов могут подорожать, а контроль за фактом оплаты услуги усилят.

Правила парковки в Украине изменили еще в 2018 году. Тогда приняли закон инспекторам по парковке позволили привлекать нарушителей к ответственности и блокировать авто, а местным властям - самим определять правила парковки в городах.

Однако в ходе реализации закона возникли неучтенные ранее нюансы, поэтому законодательство потребовало внесения изменений. В итоге на заседании 31 марта Кабмин внес правки в свое же постановления по правилам парковки от 2009 года.

В новых правилах предусмотрены такие изменения:

Вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке ПО, которое позволит в режиме реального времени отслеживать заплатил ли водитель за парковку. Соответственно, владельцам авто будет сложнее не платить, даже если рядом нет парковщика.

Стоимость парковки местные власти смогут определять, исходя из реального спроса на места. Сейчас нужна привязка к расходам на содержание парковки. То есть паркинги в центрах мегаполисов, мест на которых не найти, могут подорожать в разы.

На парковках обязательно должны быть зарядные устройства для электромобилей.

Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека.

Паркоматы, на дороговизну которых жалуются обслуживающие паркинги компании, стали необязательными. Вместо них можно использовать другое оборудование, позволяющее фиксировать факт оплаты.

При оплате нужно будет указывать не только время парковки, но и номер авто. Как говорится в пояснительной записке, чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что еще принял Кабмин 31 марта.

Также мы писали, что ранее Кабмин разрешил регистрировать авто и получать на них номера в автосалонах.