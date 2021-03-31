Первое апреля в Украине будет самым теплым за много лет. В четверг в большинстве областей ожидается + 15 + 20 градусов (карта 1). Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, самой теплой страной Европы завтра станет Франция, где прогнозируют настоящую жару до + 22 + 27 градусов.

"Вдоль полосы Сумщина-Черкащина-Полтавщина -Одещина температура воздуха будет немного свежее, но также тепло, + 11 + 15 градусов. И еще может быть свежевато в наших прибрежных морских зонах, где еще холодные моря подкачивают более низкие градусы", - пишет синоптик.

Ветер в Украине ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный. Также не обойдется и без осадков - дожди и даже грозы пройдут в западных регионах и местами в северных областях. На остальной территории страны - без существенных осадков.

"В западных областях появятся первые грозы! На второй карте зона возможных гроз - желтый или желтоватый цвет", - говорится в сообщении.

А в Киеве синоптик прогнозирует почти лето - днем ​​+17 + 19 градусов и без осадков, а вот в пятницу уже придут дожди.

"2 апреля холодный атмосферный принесет в Украину больше дождей, температура воздуха начнет постепенно снижаться, сначала на Западе и Севере, а в выходные - похолодает в большинстве областей Украины", - прогнозирует Диденко.





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