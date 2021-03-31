После голосования в Раде за ужесточающий уклонение от призыва закон, в генштабе ВСУ отчитались о радикальном сокращении числа призывников. Во ходе весеннего призыва, который начнется с 1 апреля, численность призывников ВСУ сократят с 9000 человек до 6500.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ

В Генштабе указывают, что в мае-июле прошлого года в ВСУ пошли на 2500 больше людей, чем в этом году - 9000 человек, а в октябре-декабре прошлого года - 7500.

Согласно сообщению штаба, кроме призыва 6500 человек в ВСУ, срочную военную службу в рядах Госслужбы транспорта пройдут 600 человек, в Нацгвардии - 4646, в Госпогранслужбе - 2500 человек.

"Показатели нынешнего призыва в Вооруженные Силы уменьшены до 6500 человек в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности Вооруженных Сил", - пояснили в Генштабе.

Из-за этого в ряды ВСУ призывают все меньшее количество срочников, но в то же время другие военные формирования наоборот наращивают численность личного состава.

Отмечается, что призыв будет происходить с соблюдением карантинных требований. Срочников также будут отправлять на обсервацию.

Напомним, Рада изменила правила призыва. Теперь в штрафы вырастут в десять раз, в военкомат может отвезти полиция.

О том, как Рада изменила правила призыва в армию и ужесточила наказание для уклонистов читайте в материале "Страны"