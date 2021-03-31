У президента Украины Владимира Зеленского рассказали, когда в Украине можно будет использовать наравне с бумажными паспортами цифровые, за что вчера проголосовали в Раде.

Об этом сообщает Теlegram-канале "Команда Зеленского".

По данным Зе-команды использовать е-паспорта наравне с бумажными можно будет уже с 23 августа. То есть за день до 30-летия со Дня независимости нашей страны.

"С 23 августа 2021 биометрический паспорт и ID-карта в действии на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного и пластикового. Украинские достаточно будет иметь при себе смартфон с цифровым паспортом для любой жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №4355 о продлении использования цифровых паспортов, который позволяет электронным паспортам функционировать наравне с "бумажными". Документ голосами "за" поддержали 302 нардепа. Мы также подробно рассказывали, как пользоваться цифровым паспортом в приложении и что нужно для его настройки.

Также мы сообщали, как и когда можно будет изменить место регистрации онлайн.