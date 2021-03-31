Власти Полтавской области решили ужесточить карантин. Новые ограничения вводятся с 3 по 17 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации региона.

Региональные власти запретили:

Работу заведений общепита . Исключение - доставка и на вынос. Рестораны в гостиницах могут работать с 6:00 до 23:00, обслуживание в номерах - круглосуточно.

. Исключение - доставка и на вынос. Рестораны в гостиницах могут работать с 6:00 до 23:00, обслуживание в номерах - круглосуточно. Работу ТРЦ и развлекательных заведений , заведений культуры.

, заведений культуры. Работу спортзалов , фитнес-центров, бассейнов.

, фитнес-центров, бассейнов. Работу непродовольственных рынков .

. Проведение массовых мероприятий .

. Посещение учебных заведений. Исключения: студенты 6 курса и интерны, которые получают медобразование и помогают в борьбе с коронавирусом; воспитанники детсадов; 1−4 классы школ; спецшколы и учебно-реабилитационные центры.

Отметим, что пока регион находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, в Полтаве из-за роста заболеваемости Covid-19 местные власти анонсировали усиление карантинных мер в регионе еще 29 марта.

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