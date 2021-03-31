Закрывают рынки, ТРЦ и школы. В "оранжевой" Полтавской области ужесточают карантин
Власти Полтавской области решили ужесточить карантин. Новые ограничения вводятся с 3 по 17 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации региона.
Региональные власти запретили:
- Работу заведений общепита. Исключение - доставка и на вынос. Рестораны в гостиницах могут работать с 6:00 до 23:00, обслуживание в номерах - круглосуточно.
- Работу ТРЦ и развлекательных заведений, заведений культуры.
- Работу спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.
- Работу непродовольственных рынков.
- Проведение массовых мероприятий.
- Посещение учебных заведений. Исключения: студенты 6 курса и интерны, которые получают медобразование и помогают в борьбе с коронавирусом; воспитанники детсадов; 1−4 классы школ; спецшколы и учебно-реабилитационные центры.
Отметим, что пока регион находится в "оранжевой" зоне карантина.
Напомним, в Полтаве из-за роста заболеваемости Covid-19 местные власти анонсировали усиление карантинных мер в регионе еще 29 марта.
Также мы писали, что в Киеве ввели новые карантинные ограничения. Под запрет попали продуктовые ярмарки.