В Полтавской области вводят локдаун. Фото: "Страна"

Власти Полтавской области решили ужесточить карантин. Новые ограничения вводятся с 3 по 17 апреля. 

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации региона.

Региональные власти запретили: 

  • Работу заведений общепита. Исключение - доставка и на вынос. Рестораны в гостиницах могут работать с 6:00 до 23:00, обслуживание в номерах - круглосуточно.
  • Работу ТРЦ и развлекательных заведений, заведений культуры.
  • Работу спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.
  • Работу непродовольственных рынков.
  • Проведение массовых мероприятий.
  • Посещение учебных заведений. Исключения: студенты 6 курса и интерны, которые получают медобразование и помогают в борьбе с коронавирусом; воспитанники детсадов; 1−4 классы школ; спецшколы и учебно-реабилитационные центры.

Отметим, что пока регион находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, в Полтаве из-за роста заболеваемости Covid-19 местные власти анонсировали усиление карантинных мер в регионе еще 29 марта. 

Также мы писали, что в Киеве ввели новые карантинные ограничения. Под запрет попали продуктовые ярмарки.

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