В пятницу, 2 апреля, Печерский райсуд Киева рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого судьей Конституционного суда отменил Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря суда Виталия Чергавого сообщает "Интерфакс-Украина".

Рассмотрение ходатайства о мере пресечения Тупицкому начнется в 10:00 пятницы, 2 апреля. От какого органа поступило ходатайство, не уточняется.

Напомним, что ГБР расследует в отношении Тупицкого дела, в рамках которого ему инкриминируют самовольное присвоение властных полномочий.

Кроме того, Александра Тупицкого подозревают в даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля.

Также мы сообщали, что сейчас Тупицкого не пускают в здание КСУ. Указ Зеленского он обжаловал в Верховном суде. Кроме того, Александр Тупицкий собирает заседание КСУ 12 апреля из-за своего увольнения.