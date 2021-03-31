Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.

Об этом Песков сообщил российскому агентству ТАСС в среду, 31 марта.

По его словам, Путин, Макрон и Меркель согласны, что нормандский саммит необходим, но нужно выполнить парижские договоренности, лидеры также согласились с необходимостью активизировать работу политических советников "нормандской четверки".

Также Песков заявил, что видеоконференция между тремя лидерами нормандской четверки не была подменой минского формата. На переговорах обсуждалась не только ситуация на Украине, круг тем был значительно шире.

"Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточно подробно", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Путин заявил Меркель и Макрону о необходимости использовать все влияние, "чтобы Киев отказался от потенциальных провокаций".

Напомним, вечером 30 марта в формате видеоконференции без президента Украины Владимира Зеленского состоялись переговоры трех лидеров стран нормандской четверки - президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили коронавирус ряд тем, в том числе и ситуацию в Украине.

После переговоров французская и немецкая сторона прокомментировала свою позицию после переговоров. В заявлении говорится, что Россия должна взять на себя ответственность за происходящее на Донбассе.

Тем временем Банковая уже разработала темники для представителей пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте касательно переговоров Путина, Меркель и Макрона. В частности, внимание уделяется тому факту, что лидеры нормандской четверки вели переговоры без участия президента Украины Владимира Зеленского. Технологи порекомендовали "слугам" говорить, что это не были переговоры в нормандском формате, а те, кто заявляют, что Зеленского не позвали на переговоры по Донбассу, "разгоняют российскую дезинформационную волну".

Отметим, что переговорам лидеров трех стран предшествовала эскалация на Донбассе - четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы в результате нападения противника 26 марта.

"Страна" разбиралась, что думают в Украине о перспективах столкновения с Россией и какая военная стратегия у Москвы.