Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко за 2020 год задекларировал 360 тысяч гривен зарплаты в должности и, среди движимого имущества, приобретенный в прошлом году квадроцикл. При этом его жена Анна за прошлый год заработала около 1,7 млн грн в компании "1+1". Это в пять раз больше зарплаты супруга.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Квадроцикл министра стоил 270 тыс грн. При этом на посту главы Минкульта Ткаченко получил 360 тысяч гривен заработной платы, но перед назначением на должность успел заработать еще 230 тысяч как народный депутат. Помимо этого он получил доход от отчуждения ценных бумаг в размере 14 миллионов гривен. Речь идет об ООО "Альфа Кросс".

Его супруга в 2020 году получила в собственность ценные бумаги в шести компаниях, номинальная стоимость акций - 35 тысяч гривен. Ее зарплата на "1+1" составила 1 млн 759 тыс 875 гривен.

Также Александр Ткаченко хранит наличными 190 тысяч долларов и 8 миллионов гривен., а на его банковских счетах около 6, 5 тысяч грн. Соглансо декларации, его супруга не хранит деньги наличными, но на ее счету в банке хранится 66 тысяч долларов и около 260 тысяч гривен.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська в прошлом году заработал меньше своей жены, которая работает в Минцифры.

Также сообщалось, что замглавы КСУ Головатый задекларировал за год более 3 млн грн зарплаты и храм Киевского патриархата.