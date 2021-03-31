Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции защиты Андрея Антоненко по изменению меры пресечения на решение Шевченковского суда Киева, которым его оставили в СИЗО.

Таким образом, Антоненко останется под арестом до 21 мая.

Напомним, Антоненко подозревают в убийстве Павла Шеремета. Журналист погиб летом 2016 года, когда машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. При этом ни один из них своей причастности к убийству не признает.

23 марта Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меры пресечения трем обвиняемым в убийстве журналиста. Андрей Антоненко до 21 мая останется под стражей, Юлия Кузьменко - под домашним арестом, а Яна Дугарь - под действием личных обязательств.

Также мы рассказывали, что сегодня из-за заседания по Антоненко значительно усилили меры безопасности. Возле суда дежурили несколько десятков автозаков.