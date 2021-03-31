В США отмечают наращивание российских войск на границе с Украиной. Туда, по оценкам американских чиновников, стянули примерно четыре тысячи военных.

Об этом со ссылкой на одного из чиновников США сообщает The New York Times.

"Наращивание российских войск на границе (с Украиной) привело к тому, что на прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самого высокого уровня", - говорится в материале.

По данным журналистов, на этой неделе глава европейского командования США генерал Тод Д. Уолтерс повысил уровень дежурства американских военных во второй раз за несколько дней после того, как российские войска не покинули приграничный район Украины. Американские стратеги ожидали, что вооруженные силы РФ уйдут из этого региона, который находится примерно в 50 километрах от границы с Украиной, после завершения военных учений 23 марта.

Оценки американских экспертов касательно того, сколько российских военных находятся на приграничной территории, различаются. Один чиновник утверждает, что их около 4000.

Также американские наблюдатели в Европе за последние недели заметили новое вооружение у представителей "ЛДНР".

По словам нынешних и бывших официальных лиц, недавняя эскалация на Донбассе и наращивание войск могут стать для Москвы способом измерить приверженность администрации Байдена Украине.

"Это может быть позерством, но Кремль испытывает новую администрацию", - сказал Фредерик Б. Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий американской армией в Европе.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак также сообщил Раде о стягивании российских войск к границам Украины.

Также мы писали, что Путин, Меркель и Макрон созвонились по Донбассу без Зеленского. Они обсуждали обострение ситуации в регионе.