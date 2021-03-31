В Кремле обеспокоены тем, что украинская сторона может пойти на "провокационные действия", которые могут привести к возобновлению "гражданской войны в Украине".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", - сказал Песков.

Когда его спросили, допускает ли пресс-секретарь участи российской стороны в этой войне он ответил, что имеет ввиду "гражданскую войну, которая там уже была".

Напомним, в связи с обострением конфликта на Донбассе лидеры Германии и Франции созвонились с президентом России Владимиром Путиным. Однако президент Украины Зеленский не участвовал в разговоре.

Также сообщалось, что Владимир Путин не планирует разговаривать с Зеленским. Но при необходимости такой контакт может быть организован.

Кроме того "Страна" подробно разбиралась, как на Донбассе погибли четверо украинских военных и почему идет обострение.