В распоряжении "Страны" оказались свежие темники Банковой, в которых ключевое место уделено разговору президента России Владимира Путина с канцлером германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без участия украинского лидера Владимира Зеленского.

"По поводу последнего момента уже идет вал негатива, а потому у "слуг народа" включили антикризис. Рекомендовано говорить, что это не были переговоры в Нормандском формате и вообще кроме Донбасса там обсуждались и другие темы. А те кто говорит о том, что Зеленского не позвали на переговоры по Донбассу разгоняют "российскую дезинформационную волну", - пишет телеграм-канал Политика страны.

Этот разговор между Меркель, Макроном и Путиным совершенно не соответствовал тому, что может обсуждаться в нормандской формате с участием Украины. Только среди названных тем этого разговора: противодействие пандемии, возможность регистрации в Евросоюзе российской вакцины против коронавируса, отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального, ситуация в Сирии и Ливии, атомная программа Ирана и условия для восстановления отношений между Россией и Евросоюзом.

Публикуем текст темников:

• Вопросы войны в Донбассе точно не было предметом для какой-то содержательной части разговора этих трех лидеров - это понятно из официальных сообщений из Франции и Германии. Фактически, они в очередной раз зафиксировали позиции после войны в Донбассе. Макрон и Меркель в очередной раз напомнили России, что Россия должна выполнять свои обязательства по "Минским соглашениям" и обеспечить реальное прекращение огня на Донбассе. Это именно то, что нужно для Украины.

• Конечно, Россия для распространения своей пропаганды представляет это так, будто вопрос Донбасса обсуждался содержательно. Россия в своих официальных и медийных источниках раз распространила свою лживую интерпретацию событий на Донбассе. Очевидно, что ни Франция ни Германия не разделяют интерпретацию России. И очень обидно, что некоторые украинские политики в своем желании ударить по действующей власти подыгрывают дезинформационной волне из Москвы.

• Призываем всех участников политического процесса в Украине и медийщиков не подыгрывать дезинформационным волнам России и распространять полную и правдивую информацию об этой видеоконференции Макрона, Меркель и Путина. Они обсуждали все актуальные вопросы в отношениях между Евросоюзом и Россией и это точно не было каким-то вариантом переговоров, как в нормандской формате.

Напомним, переговоры трех президентов состоялись 30 марта в формате видеоконференции. Главы государств обсудили коронавирус, Сирию, Ливию, Беларусь и подробно обменялись мнениями об Украине, в частности, Донбассе.

Французская и немецкая сторона прокомментировала свою позицию после переговоров. Там подтвердили, что говорили о ситуации на Донбассе. Однако в заявлении Франции и Германии акценты расставлены несколько иные, чем в ранее обнародованном комментарии Кремля.