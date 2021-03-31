Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Анна Колесник призналась в своем желании покинуть Украину. Об этом стало известно на вчерашнем заседании парламента, когда находящаяся в сессионном зале Анна Колесник написала в телефонной переписке сообщение: "надо валить из этой страны".

Переписку народного депутата сфотографировал корреспондент издания "Буквы".

На фото видно, что Анна Колесник переписывалась с абонентом по имени Стас, которому и написала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, который говорил о концентрации российских войск на украинских границах.

"Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", - написала народный депутат.

Напомним, что начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде, сообщил, что Россия стягивает к границам Украины.

Также мы сообщали, что нардеп от "Евросолидарности" Сюмар дважды сказала слово "ху@ло" с трибуны Верховной Рады.