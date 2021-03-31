В Украине сохраняется сложная ситуация с распространением коронавирусной болезни. В частности, Хмельницкая область может скоро оказаться в "красной" зоне адаптивного карантина. В ближайшие недели прогнозируется рост заболеваемости и госпитализаций пациентов с Covid-19.

Об этом в ходе выступления на заседании Кабинета министров в среду, 31 марта, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Ситуация достаточно напряженная. Прогнозируется рост числа больных, как следствие - числа госпитализации в ближайшие 1-2 недели", - заявил чиновник.

В то же время он заверил, что адаптивный карантин, действующий на территории Украины, является "лучшей стратегией, которая показала свою эффективность, в том числе, в сравнении с Европой".

Степанов добавил, что главный показатель борьбы с коронавирусом - количество спасенных жизней. По его словам, перед Украиной в антирейтинге по смертности от коронавируса находятся еще 34 страны.

Министр напомнил, что на данный момент в Украине 11 регионов находятся в "красной" зоне карантинных ограничений. Степанов заявил, что в западных областях - Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой - наблюдается стабилизация и улучшение ситуации с коронавирусом. В частности, показатель заполненности коек в Ивано-Франковской области снизился на 16% - до 43%.

Всего в Украине для больных с коронавирусом выделено 76 тысяч коек, из них занято 45 тысяч, заявил глава Минздрава.

Самая напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается в Киеве - там загрузка коек с кислородным обеспечением составляет 85,8%.

"Это самый высокий показатель по стране", - сообщил Степанов.

Также критическая ситуация с заполненностью коек наблюдается в Житомирской, Одесской и Киевской областях. Что касается других регионов, которые не находятся в "красной" зоне карантина - напряженная ситуация сложилась в Хмельницкой области. Этот регион в ближайшее время может быть переведен в "красную" зону карантина.

"Главное сейчас - соблюдение всех карантинных мер, мир другого не придумал", - сказал Степанов.

Он также обратился к органам местной власти, так как именно они ответственны за ограничительные меры. Министр потребовал от них уделить еще больше внимания ситуации, которая сложилась с распространением коронавирусной болезни.

По состоянию на сегодня, по словам Степанова, в Украине проведена 231 тысяча вакцинаций от коронавируса, из них 18 тысяч только за последние сутки. Из общего числа вакцинаций 732 вызвали побочные реакции.

"Это очень незначительный процент от числа вакцинированных" - говорит Степанов.

Напомним, по состоянию на утро среды, 31 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 226 человек. Умерло за сутки рекордное число пациентов - 407.

Ранее мы писали, что в Украине в "желтой" зоне осталась только Хмельницкая область.