Министр юстиции Украины Денис Малюська за 2020 год задекларировал 638 тысяч 719 гривен зарплаты. При этом его жена Людмила Рабчинская, которая трудится замглавы Министерства цифровой трансформации, заработала 777 тысяч 20 гривен, то есть больше супруга.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Помимо заработных плат супругов, семья получила помощь при рождении ребенка в размере 20 тысяч гривен. Больше никаких доходов Малюська и его жена в прошлом году не имели. Однако на их денежных счетах продолжают храниться средства: у министра - около 67 тысяч гривен и 36 тысяч долларов, у жены - 146 тысяч гривен и почти 2 тысячи долларов. Кроме того министр имеет общее право пользования на две квартиры и одну в своей собственности.

Ранее Денис Малюська сообщил "Стране", что его зарплата колеблется от 50 до 60 тысяч гривен в месяц. По его словам, такой суммы ему не хватает и приходится брать деньги из накоплений.

Также сообщалось, что в 2019 году Малюська выписал себя премий почти на дюжину окладов.