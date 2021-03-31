В городе Славута Хмельницкой области развернут мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом. В нем оборудуют 120 койко-мест.

Об этом сообщила пресс-служба Славутского горсовета.

Госпиталь будет разворачивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям совместно с органами местного самоуправления Славутской громады.

"Госпиталь является автономным и имеет возможность разместить до 120 койко-мест и в соответствии с табелем, утвержденным приказом Министерства здравоохранения, укомплектованный оборудованием для оказания медицинской помощи больным Covid-19", - сообщили в горсовете.

Напомним, мы писали о том, что областной центр региона - Хмельницкий - принял решение ужесточить карантин.

Также "Страна" сообщала, что мобильный Covid-госпиталь из Прикарпатья хотят переместить в Киев.