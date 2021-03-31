Комитет Рады одобрил создание ВСК по расследованию фактов по аннексии Крыма

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования фактов, которые способствовали временной оккупации Крыма.

Об этом сообщила депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая на странице в Facebook.

"Только что регламентный комитет проголосовал за создание ТСК по фактам, которые способствовали оккупации Крыма Россией в 2014 году! Больше чем полгода я работала над созданием этой следственной комиссии в парламенте. Вы себе не представляете, какое сопротивление тех, кто панически боится выносить на повестку дня этот вопрос, пришлось преодолеть! Теперь осталось проголосовать этот вопрос в зале ВР", - написала она.

Напомним, что соответствующий проект постановления Богуцкая внесла на рассмотрение 27 января 2021 года.

Ранее мы подробно рассказывали, как началась аннексия Крыма.

Также сообщали, что главнокомандующий ВСУ заявил Раде о стягивании российских войск к границам Украины.