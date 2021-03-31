Несмотря на жесткую критику, Кабмин снова отдал госзакупки лекарств международным организациям. Фото из открытых источников
Несмотря на жесткую критику, Кабмин снова отдал госзакупки лекарств международным организациям. Фото из открытых источников

Кабмин 31 марта начался с 8 тысяч за локдаун, выплаты которых одобрил парламент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Минэкономики за неделю подготовить всю необходимую нормативную базу с тем, чтобы уже с начала апреля претенденты на компенсации могли подавать заявки.

Другая тема, о которой упомянул Шмыгаль - большая приватизация, по которой Рада вчера также приняла закон, фактически разблокировав остановленные на время эпидемии конкурсы.

Также Кабмин заслушал отчет министра здравоохранения Максима Степанова. Тот констатировал, что ситуация с коронавирусом остается тяжелой и в ближайшие 1-2 недели может еще больше ухудшиться. Но в апреле-мае ожидаются поставки 4,9 млн доз вакцин плюс есть договоренности еще по 1,5 млн доз.

В целом, по словам Степанова, есть договоренности по 15 млн доз, а всего Украина получит в этом году 37 млн доз, что позволит провакцинировать все взрослое население страны уже в этом году. Что впрочем, пока слабо соотносится с реальной картиной, ведь планы по вакцинации фактически срываются.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 31 марта.

Работа для инвалидов

Кабмин утвердил изменения в закон о трудоустройстве лиц с инвалидностью. Нововведений несколько.

Во-первых, переписали норму о создании рабочих мест для граждан с инвалидностью. Сейчас в законе на первом месте - финансирование этих затрат за счет Фонда соцстраха. В новой интерпретации - как собственные средства предприятий, так и финансирование или софинансирование Фонда. При этом сама возможность госдотаций сохранена.

Во-вторых, предусмотрена возможность дистанционной работы для инвалидов.

В-третьих, за счет Фонда соцстраха будет обучение и переобучение граждан с инвалидностью.

Квота по рабочим с инвалидностью осталась неизменной - 4% штатного расписания или одна вакансия, если в компании работает 8-25 человек.

В-пятых, в норматив по обеспечению мест для лиц с инвалидностью разрешено засчитывать трудоустройство, если человек занят на работе не менее 20 часов в неделю (то есть, работает на неполный день/неделю).

Порядок выполнения нормативов по трудоустройству инвалидов должен разработать Кабмин.

Если нормы не выполняются, предприятие обязано выплачивать Фонду соцстраха денежные средства в размере средней по компании зарплаты. При этом предлагается повысить  штрафные санкциях за неуплату таких взносов: сейчас - 120% учетной ставки НБУ, в новом проекте - уплата в двойном размере.

В-шестых, появилась новая норма об участии лиц с инвалидностью в конкурсе на госслужбу - для них будет специальный отбор, правила которого пропишет Кабмин.

Научно-техническое сотрудничество

Украина возобновит сотрудничество с США в научно- технической сфере. Кабмин подготовил и планирует подать на ратификацию ВР текст соглашения между правительствами Украины с США о продлении соглашения. Напомним: впервые такое соглашение было подписано в 2006 году, а затем его продлевали несколько раз.

Вплоть до 2019 года, когда сроки соглашения истекли. Соглашение подписывается на пять лет, и, как указано в пояснительной записке, "позволит украинским ученым получить соответствующие условия для проведения научных исследований и интегрироваться в мировое научное пространство".

Также Кабмин утвердил распоряжение о переговорах с Еврокомиссией по привлечению нашей страны в рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа". Ранее Украина уже была участником этой программы, но сотрудничество застопорилось из-за эпидемии. за участие в программе нужно платить. "Горизонт" в 2014-2020 годах обошелся бюджету в 35 млн евро. Но, как указано в пояснительной записке, было привлечено средств под украинские исследования на 41,5 млн, что превышает бюджетные затраты.

Стандарты для спортклубов

С подачи Минспорта Кабмин утвердил введение стандартов, выполнение которых станет обязательным для субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в спортивной отрасли.

Самих стандартов еще нет - их должны разработать отдельно. Но известно, что будут учитываться, в частности, финансирование в создание объектов спортивной инфраструктуры, их доступность для населения, а также нормативы обеспечения спортивными сооружениями.

Деньги для ПТУ

Правительство изменило правила распределения субвенции местным бюджетам на создание учебно-практических центров профессионального образования.

В прошлом году из бюджета на эти цели выделили 100 млн гривен, свои средства добавляли также местные власти, за счет чего удалось создать 39 новых и оборудовать 10 действующих центров. Но материально-техническая база ПТУ остается устаревшей.

В том числе, из-за слабого финансирование программы на местах. Чтобы заставить местные власти активнее вкладываться в профтехобразование, Кабмин прописал, что обязательным условием получения субвенции является принцип софинансирования из местных бюджетов. При этом местные власти не могут пускать на эти цели деньги Государственного фонда регионального развития и другие межбюджетные трансферты.

Также нужно будет подавать детальные отчеты по использованию средств, согласовывать со специальной комиссией перечень оборудования и техники, которые планируется закупать

Правила для игорки

Кабмин сделал еще один шаг к легализации игорного бизнеса — утвердил лицензионные правила работы.  Речь идет, в первую очередь, о лицензировании поставщиков программного обеспечения для игорки. Сколько их на сегодня, - неизвестно. Правительство ориентируется лишь на общие показатели IT-рынка: 183 тысячи ФОПов-айтишников и более 400 компаний.

Лицензирование будет нацелено, в первую очередь, на юридических лиц, которые смогут заплатить немалую сумму за лицензию — 300 минимальных зарплат (1,8 млн гривен).

Как прогнозируют в Кабмине, в первый год действия лицензионных условий ими воспользуется до 20 компаний, то есть, бюджет получит порядка 36 млн гривен.

В лицензионных условиях упоминается об онлайн-системе, которая должна вести реестр всех ставок и оборотов игорки. Причем, размещение ее серверов допускается за пределами Украины, в том числе, в Европе. Что прямо противоречит нормам закона по игорному бизнесу, где четко указано, что сервер онлайн-системы мониторинга может быть размещен только в Украине. На это указал Минфин в своих замечаниях.

Доплаты на еду

Кабмин принял постановление об индексации доходов населения (а также выплат алиментов, содержания военным, нацполиции, таможенникам и др.) в зависимости от индекса потребительских цен.

Схема следующая - будут определять некие доплаты, размер которых зависит от индекса потребительских цен и прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Скажем, на декабрь 2020 года прожиточный минимум составлял 2270 гривен, а индекс потребительских цен - 3,1%. Следовательно, доплата - 70,37 гривен в месяц (3,1% от 2270 гривен).

При этом если у человека вырастет зарплата на сумму, больше чем индексация за прошлый месяц, то в месяц прибавки доплата ему уже не положена. А далее - возобновляется. Если оклад повысят не с 1 числа, а, скажем, с 15, то доплата будет идти за полмесяца.

"Артем" в шаге от банкротства

Кабмин кинулся спасать государственное предприятие "Артем" от банкротства. 

Еще с 2017 у "Артема" - крупный оборонный контракт с ГП "Безпека" (его подробности засекречены).

По этому контракту "Артем" заключил договор с поставщиком из США на поставку оборудования, но тот своих обязательств не выполнил. В связи с чем «Артем» судится с несостоявшимся партнером по бизнесу, и в прошлом году получил решение Арбитражного Института Стокгольмской торговой палаты  в свою пользу  - об аннулировании контракта и возврате предприятию денег.

Но пока средства с должника так и не взысканы. Тем временем заказчик - ГК "Безпека" начала параллельный судебный процесс - уже против "Артема", и требует с компании больше 467 млн гривен за сорванный госзаказ. Выполнение этих требований - это путь к банкротству "Артема", - считают в Министерстве стратегических отраслей промышленности. Там утверждают, что в случае банкротства, "Артем" сорвет госзаказ по программам "Ольха", "Ольха М", "Нептун" и, в том числе, по малосерийному производству снарядов калибра 152 мм.

Также может быть утрачено производство ракеты класса "земля-воздух" Р-27.

В связи с чем Министерство обратилось в Кабмин с просьбой урегулировать конфликт. В частности, не останавливать операции с бюджетными средствами ГП "Безпека" (которые также заблокированы до выяснения всех обстоятельств этой истории), а также предоставить полномочия по решению этой ситуации министерству стратегических отраслей промышленности. Правительство такие условия согласовало.

Новые правила парковки

Кабмин утвердил подготовленные Минрегионом изменения в правила парковки

Напомним: ранее в Украине по парковкам был принят отдельный закон, который в том числе, разрешил инспекторам по парковке привлекать нарушителей к ответственности, блокировать авто и пр. Из других нововведений - дали "добро" на запуск автоматических систем оплаты за парковку и борьбу с теневым парковочным рынком. Также широкие полномочия получили местные власти, которым разрешили самим определять правила парковки в городах.

Но, как указано в пояснительной записке, возникли неучтенные ранее нюансы, в связи с чем в законодательство нужно вносить изменения.

Кабмин пошел по самому простому пути - внес правки в свое же постановления по правилам парковки от 2009 года. Новации следующие:

  • вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке ПО, которое позволит в режиме реального времени отслеживать заплатил ли водитель за парковку. Соответственно, владельцам авто будет сложнее не платить, даже если рядом нет парковщика;
  • стоимость парковки местные власти могут определять, исходя из реального спроса на места. Сейчас - нужна привязка к расходам на содержание парковки. То есть, паркинги в центре мегаполисов, мест на которых не найти, могут подорожать в разы;
  • На парковках обязательно должны быть зарядные устройства для электромобилей;
  • Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека;
  • Паркоматы, на дороговизну которых жалуются обслуживающие паркинги компании, стали необязательными. Вместо них можно использовать другое оборудование, позволяющее фиксировать факт оплаты;
  • При оплате нужно будет указывать не только время парковки, но и номер авто. Как говорится в пояснительной записке, чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.

Полезные игрушки

В Украине меняется требование к детским игрушкам. Соответствующие регламенты согласовал Кабмин. Теперь при оценке безопасности и качества игрушек наши контролеры станут оценивать их соответствие директивам ЕС. Те же прописывают жесткие ограничения по наличию химических веществ (хрома - не больше 0,053 миллиграмма на килограмм изделия, алюминия -  до 2250 мг и т.д). Есть также жесткие требования по формальдегидам и другим токсическим веществам. 

В связи с этим украинские требования к игрушкам также повысили. Скажем, норму по содержания алюминия снизили в 2-3 раза. Хрома - более чем втрое. Прописали нормы по формальдегидам, которых до этого не было: не больше 1,5 миллиграмма на килограмм для игрушек из полимеров, 0,1 мг на кубический метр деревянных игрушек, 30 мг - для тканей и материалов для мягких игрушек.

Ужесточение норм по детским товарам - однозначно плюс для здоровья детей. Но вот ассортимент доступных украинским детям игрушек явно уменьшится, так как немалая часть китайских изделий станет на нашем рынке непроходной. А за качественные игрушки родителям придется платить дороже.

Кому отдали госзакупки лекарств

Кабмин определился, кто будет закупать лекарства для украинцев за счет бюджетных средств. Особого сюрприза нет.

Как и в прошлые годы основными поставщиками медикаментов для Украины будут британская Crown Agency (она станет закупать тесты для диагностики туберкулеза, иммунобиологические препараты (вакцины), медикаменты и расходные материалы для трансплантаций, эндопротезы и пр.) и программа развития ООН (лекарства от гепатитов, СПИДа и пр).

Минздрав отчитался, что проводил отбор поставщиков, но эти оказались лучшими по наличию опыта, цене товаров и услуг, условиям и срокам поставок и пр.

Что, мягко говоря, выглядит странно, учитывая, сколько претензий к госзакупкам лекарств у профильного сообщества. Главные вопросы - по срыву сроков. Скажем, в отчете Счетной палаты за 2019 год (данных за 2020 год еще нет) указано, что в 2017-2018 и за первый месяц 2019 года международные организации поставляли в Украину на явно меньшие суммы, чем оплатил бюджет. Скажем, было использовано всего 4,2% средств, перечисленных в 2015 году, 85% финансирования 2016 года. 84% - 2017 года, 22,6% 2018 года.

Многие закупленные препараты в итоге попадали в нашу страну с уже истекающими сроками годности. Впрочем, тогда в Счетной палате уточнили, что вина в срыве госзакупок и на Минздраве, который неправильно спланировал поставки препаратов и не вел надлежащего контроля.

Больничные проверят

Еще одна медицинская тема, которой сегодня занялся Кабмин - больничные. В Минздраве обратили внимание на теневой рынок больничных, который в Украине активно работает. В связи с чем предложили ряд ужесточений. По бумажным больничным - не будут приниматься копии (даже заверенные подписью врача), только оригинал.

По е-больничным прописали порядок ведения их реестра. Реестр будет курировать Пенсионный фонд, который станет обмениваться информацией с НСЗУ и Фондом соцстраха. В данных по больничному обязательно нужно будет указывать всю информацию о пациенте, включая личные данные, номер ИНН, паспорта, причину нетрудоспособности с заключением врача. данные будут верифицироваться. В частности, станут проверять обоснованность выдачи и продления больничных, сумму к оплате, изменение причин нетрудоспособности и основания для этого. Врачей, которые будут формировать больничные, также возьмут на учет - нужно будет указывать имя и должность, название больницы, индивидуальные номер плательщика налогов. Данные о количестве неправомерно выданных больничных с разбивкой по регионам и лечебным учреждениям будут открытыми, как и суммы, выплаченные по листам нетрудоспособности.

Новый университет и дистанционные уроки по 18 тысяч 

В Украине появится новый вуз - Украинский государственный университет науки и технологий. Решение на этот счет утвердил Кабмин. Как указано в пояснительной записке, новый вуз появляется в рамках «модернизации сети высшего образования». В последующем к этому университету планируют присоединить Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени Лазаряна и Национальную металлургическую академию Украины. То есть, судя по всему, речь идет, скорее, о слиянии крупных учебных заведений. Какой эффект это в итоге даст, и, собственно, как изменится уровень преподавания в уже существующих университетах, которые планируют "влить" в новый, - пока неясно.

К слову, Минобразование также выбило деньги на создание дистанционных уроков для школьников. Бюджет по одному курсу - 18 тысяч гривен, а разработать их планируется порядка 400, то есть, всего нужно почти 14 млн гривен. Эти деньги возьмут из других программ - по организации летних языковых лагерей с обучением языкам нацменьшинств, проведения конкурсов и семинаров, проведение экспертизы учебников и др.

В Министерстве образования в целом нацелены на масштабное перераспределение средств. Отчитываясь по эффективности расходования бюджетных денег, глава министерства Сергей Шкарлет обратил внимание, к примеру, на излишние расходы на печать документов об образовании и учебников, на что ежегодно тратится больше 640 млн гривен, причем, суммы постоянно растут. Поэтому Шкарлет предложил по максимуму перевести учебники и документы об образовании в электронный вид. А сами деньги на закупку электронных книг он предлагает выделять не централизованно, а каждому учебному заведению.

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