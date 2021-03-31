Кабмин 31 марта начался с 8 тысяч за локдаун, выплаты которых одобрил парламент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Минэкономики за неделю подготовить всю необходимую нормативную базу с тем, чтобы уже с начала апреля претенденты на компенсации могли подавать заявки.

Другая тема, о которой упомянул Шмыгаль - большая приватизация, по которой Рада вчера также приняла закон, фактически разблокировав остановленные на время эпидемии конкурсы.

Также Кабмин заслушал отчет министра здравоохранения Максима Степанова. Тот констатировал, что ситуация с коронавирусом остается тяжелой и в ближайшие 1-2 недели может еще больше ухудшиться. Но в апреле-мае ожидаются поставки 4,9 млн доз вакцин плюс есть договоренности еще по 1,5 млн доз.

В целом, по словам Степанова, есть договоренности по 15 млн доз, а всего Украина получит в этом году 37 млн доз, что позволит провакцинировать все взрослое население страны уже в этом году. Что впрочем, пока слабо соотносится с реальной картиной, ведь планы по вакцинации фактически срываются.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 31 марта.

Работа для инвалидов

Кабмин утвердил изменения в закон о трудоустройстве лиц с инвалидностью. Нововведений несколько.

Во-первых, переписали норму о создании рабочих мест для граждан с инвалидностью. Сейчас в законе на первом месте - финансирование этих затрат за счет Фонда соцстраха. В новой интерпретации - как собственные средства предприятий, так и финансирование или софинансирование Фонда. При этом сама возможность госдотаций сохранена.

Во-вторых, предусмотрена возможность дистанционной работы для инвалидов.

В-третьих, за счет Фонда соцстраха будет обучение и переобучение граждан с инвалидностью.

Квота по рабочим с инвалидностью осталась неизменной - 4% штатного расписания или одна вакансия, если в компании работает 8-25 человек.

В-пятых, в норматив по обеспечению мест для лиц с инвалидностью разрешено засчитывать трудоустройство, если человек занят на работе не менее 20 часов в неделю (то есть, работает на неполный день/неделю).

Порядок выполнения нормативов по трудоустройству инвалидов должен разработать Кабмин.

Если нормы не выполняются, предприятие обязано выплачивать Фонду соцстраха денежные средства в размере средней по компании зарплаты. При этом предлагается повысить штрафные санкциях за неуплату таких взносов: сейчас - 120% учетной ставки НБУ, в новом проекте - уплата в двойном размере.

В-шестых, появилась новая норма об участии лиц с инвалидностью в конкурсе на госслужбу - для них будет специальный отбор, правила которого пропишет Кабмин.

Научно-техническое сотрудничество

Украина возобновит сотрудничество с США в научно- технической сфере. Кабмин подготовил и планирует подать на ратификацию ВР текст соглашения между правительствами Украины с США о продлении соглашения. Напомним: впервые такое соглашение было подписано в 2006 году, а затем его продлевали несколько раз.

Вплоть до 2019 года, когда сроки соглашения истекли. Соглашение подписывается на пять лет, и, как указано в пояснительной записке, "позволит украинским ученым получить соответствующие условия для проведения научных исследований и интегрироваться в мировое научное пространство".

Также Кабмин утвердил распоряжение о переговорах с Еврокомиссией по привлечению нашей страны в рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа". Ранее Украина уже была участником этой программы, но сотрудничество застопорилось из-за эпидемии. за участие в программе нужно платить. "Горизонт" в 2014-2020 годах обошелся бюджету в 35 млн евро. Но, как указано в пояснительной записке, было привлечено средств под украинские исследования на 41,5 млн, что превышает бюджетные затраты.

Стандарты для спортклубов

С подачи Минспорта Кабмин утвердил введение стандартов, выполнение которых станет обязательным для субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в спортивной отрасли.

Самих стандартов еще нет - их должны разработать отдельно. Но известно, что будут учитываться, в частности, финансирование в создание объектов спортивной инфраструктуры, их доступность для населения, а также нормативы обеспечения спортивными сооружениями.

Деньги для ПТУ

Правительство изменило правила распределения субвенции местным бюджетам на создание учебно-практических центров профессионального образования.

В прошлом году из бюджета на эти цели выделили 100 млн гривен, свои средства добавляли также местные власти, за счет чего удалось создать 39 новых и оборудовать 10 действующих центров. Но материально-техническая база ПТУ остается устаревшей.

В том числе, из-за слабого финансирование программы на местах. Чтобы заставить местные власти активнее вкладываться в профтехобразование, Кабмин прописал, что обязательным условием получения субвенции является принцип софинансирования из местных бюджетов. При этом местные власти не могут пускать на эти цели деньги Государственного фонда регионального развития и другие межбюджетные трансферты.

Также нужно будет подавать детальные отчеты по использованию средств, согласовывать со специальной комиссией перечень оборудования и техники, которые планируется закупать

Правила для игорки

Кабмин сделал еще один шаг к легализации игорного бизнеса — утвердил лицензионные правила работы. Речь идет, в первую очередь, о лицензировании поставщиков программного обеспечения для игорки. Сколько их на сегодня, - неизвестно. Правительство ориентируется лишь на общие показатели IT-рынка: 183 тысячи ФОПов-айтишников и более 400 компаний.

Лицензирование будет нацелено, в первую очередь, на юридических лиц, которые смогут заплатить немалую сумму за лицензию — 300 минимальных зарплат (1,8 млн гривен).

Как прогнозируют в Кабмине, в первый год действия лицензионных условий ими воспользуется до 20 компаний, то есть, бюджет получит порядка 36 млн гривен.

В лицензионных условиях упоминается об онлайн-системе, которая должна вести реестр всех ставок и оборотов игорки. Причем, размещение ее серверов допускается за пределами Украины, в том числе, в Европе. Что прямо противоречит нормам закона по игорному бизнесу, где четко указано, что сервер онлайн-системы мониторинга может быть размещен только в Украине. На это указал Минфин в своих замечаниях.

Доплаты на еду

Кабмин принял постановление об индексации доходов населения (а также выплат алиментов, содержания военным, нацполиции, таможенникам и др.) в зависимости от индекса потребительских цен.

Схема следующая - будут определять некие доплаты, размер которых зависит от индекса потребительских цен и прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Скажем, на декабрь 2020 года прожиточный минимум составлял 2270 гривен, а индекс потребительских цен - 3,1%. Следовательно, доплата - 70,37 гривен в месяц (3,1% от 2270 гривен).

При этом если у человека вырастет зарплата на сумму, больше чем индексация за прошлый месяц, то в месяц прибавки доплата ему уже не положена. А далее - возобновляется. Если оклад повысят не с 1 числа, а, скажем, с 15, то доплата будет идти за полмесяца.

"Артем" в шаге от банкротства

Кабмин кинулся спасать государственное предприятие "Артем" от банкротства.

Еще с 2017 у "Артема" - крупный оборонный контракт с ГП "Безпека" (его подробности засекречены).

По этому контракту "Артем" заключил договор с поставщиком из США на поставку оборудования, но тот своих обязательств не выполнил. В связи с чем «Артем» судится с несостоявшимся партнером по бизнесу, и в прошлом году получил решение Арбитражного Института Стокгольмской торговой палаты в свою пользу - об аннулировании контракта и возврате предприятию денег.

Но пока средства с должника так и не взысканы. Тем временем заказчик - ГК "Безпека" начала параллельный судебный процесс - уже против "Артема", и требует с компании больше 467 млн гривен за сорванный госзаказ. Выполнение этих требований - это путь к банкротству "Артема", - считают в Министерстве стратегических отраслей промышленности. Там утверждают, что в случае банкротства, "Артем" сорвет госзаказ по программам "Ольха", "Ольха М", "Нептун" и, в том числе, по малосерийному производству снарядов калибра 152 мм.

Также может быть утрачено производство ракеты класса "земля-воздух" Р-27.

В связи с чем Министерство обратилось в Кабмин с просьбой урегулировать конфликт. В частности, не останавливать операции с бюджетными средствами ГП "Безпека" (которые также заблокированы до выяснения всех обстоятельств этой истории), а также предоставить полномочия по решению этой ситуации министерству стратегических отраслей промышленности. Правительство такие условия согласовало.

Новые правила парковки

Кабмин утвердил подготовленные Минрегионом изменения в правила парковки

Напомним: ранее в Украине по парковкам был принят отдельный закон, который в том числе, разрешил инспекторам по парковке привлекать нарушителей к ответственности, блокировать авто и пр. Из других нововведений - дали "добро" на запуск автоматических систем оплаты за парковку и борьбу с теневым парковочным рынком. Также широкие полномочия получили местные власти, которым разрешили самим определять правила парковки в городах.

Но, как указано в пояснительной записке, возникли неучтенные ранее нюансы, в связи с чем в законодательство нужно вносить изменения.

Кабмин пошел по самому простому пути - внес правки в свое же постановления по правилам парковки от 2009 года. Новации следующие:

вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке ПО, которое позволит в режиме реального времени отслеживать заплатил ли водитель за парковку. Соответственно, владельцам авто будет сложнее не платить, даже если рядом нет парковщика;

стоимость парковки местные власти могут определять, исходя из реального спроса на места. Сейчас - нужна привязка к расходам на содержание парковки. То есть, паркинги в центре мегаполисов, мест на которых не найти, могут подорожать в разы;

На парковках обязательно должны быть зарядные устройства для электромобилей;

Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека;

Паркоматы, на дороговизну которых жалуются обслуживающие паркинги компании, стали необязательными. Вместо них можно использовать другое оборудование, позволяющее фиксировать факт оплаты;

При оплате нужно будет указывать не только время парковки, но и номер авто. Как говорится в пояснительной записке, чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.

Полезные игрушки

В Украине меняется требование к детским игрушкам. Соответствующие регламенты согласовал Кабмин. Теперь при оценке безопасности и качества игрушек наши контролеры станут оценивать их соответствие директивам ЕС. Те же прописывают жесткие ограничения по наличию химических веществ (хрома - не больше 0,053 миллиграмма на килограмм изделия, алюминия - до 2250 мг и т.д). Есть также жесткие требования по формальдегидам и другим токсическим веществам.

В связи с этим украинские требования к игрушкам также повысили. Скажем, норму по содержания алюминия снизили в 2-3 раза. Хрома - более чем втрое. Прописали нормы по формальдегидам, которых до этого не было: не больше 1,5 миллиграмма на килограмм для игрушек из полимеров, 0,1 мг на кубический метр деревянных игрушек, 30 мг - для тканей и материалов для мягких игрушек.

Ужесточение норм по детским товарам - однозначно плюс для здоровья детей. Но вот ассортимент доступных украинским детям игрушек явно уменьшится, так как немалая часть китайских изделий станет на нашем рынке непроходной. А за качественные игрушки родителям придется платить дороже.

Кому отдали госзакупки лекарств

Кабмин определился, кто будет закупать лекарства для украинцев за счет бюджетных средств. Особого сюрприза нет.

Как и в прошлые годы основными поставщиками медикаментов для Украины будут британская Crown Agency (она станет закупать тесты для диагностики туберкулеза, иммунобиологические препараты (вакцины), медикаменты и расходные материалы для трансплантаций, эндопротезы и пр.) и программа развития ООН (лекарства от гепатитов, СПИДа и пр).

Минздрав отчитался, что проводил отбор поставщиков, но эти оказались лучшими по наличию опыта, цене товаров и услуг, условиям и срокам поставок и пр.

Что, мягко говоря, выглядит странно, учитывая, сколько претензий к госзакупкам лекарств у профильного сообщества. Главные вопросы - по срыву сроков. Скажем, в отчете Счетной палаты за 2019 год (данных за 2020 год еще нет) указано, что в 2017-2018 и за первый месяц 2019 года международные организации поставляли в Украину на явно меньшие суммы, чем оплатил бюджет. Скажем, было использовано всего 4,2% средств, перечисленных в 2015 году, 85% финансирования 2016 года. 84% - 2017 года, 22,6% 2018 года.

Многие закупленные препараты в итоге попадали в нашу страну с уже истекающими сроками годности. Впрочем, тогда в Счетной палате уточнили, что вина в срыве госзакупок и на Минздраве, который неправильно спланировал поставки препаратов и не вел надлежащего контроля.

Больничные проверят

Еще одна медицинская тема, которой сегодня занялся Кабмин - больничные. В Минздраве обратили внимание на теневой рынок больничных, который в Украине активно работает. В связи с чем предложили ряд ужесточений. По бумажным больничным - не будут приниматься копии (даже заверенные подписью врача), только оригинал.

По е-больничным прописали порядок ведения их реестра. Реестр будет курировать Пенсионный фонд, который станет обмениваться информацией с НСЗУ и Фондом соцстраха. В данных по больничному обязательно нужно будет указывать всю информацию о пациенте, включая личные данные, номер ИНН, паспорта, причину нетрудоспособности с заключением врача. данные будут верифицироваться. В частности, станут проверять обоснованность выдачи и продления больничных, сумму к оплате, изменение причин нетрудоспособности и основания для этого. Врачей, которые будут формировать больничные, также возьмут на учет - нужно будет указывать имя и должность, название больницы, индивидуальные номер плательщика налогов. Данные о количестве неправомерно выданных больничных с разбивкой по регионам и лечебным учреждениям будут открытыми, как и суммы, выплаченные по листам нетрудоспособности.

Новый университет и дистанционные уроки по 18 тысяч

В Украине появится новый вуз - Украинский государственный университет науки и технологий. Решение на этот счет утвердил Кабмин. Как указано в пояснительной записке, новый вуз появляется в рамках «модернизации сети высшего образования». В последующем к этому университету планируют присоединить Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени Лазаряна и Национальную металлургическую академию Украины. То есть, судя по всему, речь идет, скорее, о слиянии крупных учебных заведений. Какой эффект это в итоге даст, и, собственно, как изменится уровень преподавания в уже существующих университетах, которые планируют "влить" в новый, - пока неясно.

К слову, Минобразование также выбило деньги на создание дистанционных уроков для школьников. Бюджет по одному курсу - 18 тысяч гривен, а разработать их планируется порядка 400, то есть, всего нужно почти 14 млн гривен. Эти деньги возьмут из других программ - по организации летних языковых лагерей с обучением языкам нацменьшинств, проведения конкурсов и семинаров, проведение экспертизы учебников и др.

В Министерстве образования в целом нацелены на масштабное перераспределение средств. Отчитываясь по эффективности расходования бюджетных денег, глава министерства Сергей Шкарлет обратил внимание, к примеру, на излишние расходы на печать документов об образовании и учебников, на что ежегодно тратится больше 640 млн гривен, причем, суммы постоянно растут. Поэтому Шкарлет предложил по максимуму перевести учебники и документы об образовании в электронный вид. А сами деньги на закупку электронных книг он предлагает выделять не централизованно, а каждому учебному заведению.