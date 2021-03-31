Советник парламентской фракции Эстонской консервативной партии (EKRE) Юри Кукк написал колонку, посвященную "русификации" государства, которая происходит, в том числе, по вине украинских заробитчан.

Свой текст он опубликовал в национал-консервативном издании Uued Uudised, редактором которого он является.

"Рядом с моим местом жительства в районе Таллин-Вяйке строятся три жилых дома, на стройках работают, в основном, украинцы, и их влияние на общество можно видеть ежедневно. Сегодня оттуда вышли украинец, вероятно, представитель рабочих, и его эстонский начальник", - написал Кукк.

Он выразил негодование по поводу того, что разговор между украинским строителем и его начальником был на русском языке, при этом прораб говорил на нем с явным эстонским акцентом.

"Неудивительно, что эстонское начальство строительного объекта общается со славянскими рабочими на русском языке - большинство украинцев, наверное, не говорит по-английски. А эстонцы, в свою очередь, всегда очень легко переходили на русский язык при общении с русскими, даже если среди группы эстонцев имеется лишь один неэстонец", - констатировал Кукк.

Также он обвинил в "русификации" страны либералов, утверждающих, что общаться на родном языке - это нормальная практика.

"Именно таким образом мы делаем общественное пространство нашего национального государства, в том числе рабочую среду, русским", - считает национал-консерватор.

"У нас уже есть опыт русификации: 300 тысяч мигрантов того времени и почти обрусевшее Ида-Вирумаа. Таллин и Харьюмаа стремительно русифицируются, и мы до сих пор реализуем цели КПСС завозом в Эстонию славян, говорящих не на английском, а на русском языке", - негодует Кукк.

По его словам, многие в Эстонии, особенно фермеры, говорят о необходимости трудовых мигрантов для развития ее экономики.

"Но не жалуйтесь потом на то, что мы живем посреди русского языка, наши собственные язык и культура загнаны в угол, а сама страна больше напоминает российскую Мари Эл или Мордовию. (...) Угроза русификации Эстонии исходит не только от Путина или русского спецназа, но и от украинской рабочей силы и ее эстонских боссов. Говорят, что в Таллине уже не хватает русскоязычных детских садов и школ, потому что украинцы сюда приезжают семьями", - резюмировал советник Эстонской консервативной партии.

Напомним, ранее против русскоязычных заробитчан в Эстонии выступил министр внутренних дел страны Март Хельме. Он выразил опасения касательно того, что из-за массовой трудовой миграции эстонцы, которые говорят на эстонском языке, могут оказаться в меньшинстве.

Также президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре.