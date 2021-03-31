Нардеп от "Слуги народа" Сергей Швец, который на заседании Верховной Рады 30 марта встал напротив выступающего с трибуны Петра Порошенко с листом с фразой "Жму руку! Обнимаю!", сдал анализы, чтобы доказать, что во время своего перформанса он был трезв.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Порохи начали, как обычно, врать с трибуны, а после того, как я показал Порошенко его цитату с Путиным: "Жму руку, обнимаю!" члены фракции начали травить меня лично. Буллинг ин Рада ин экшн ("Буллинг в Раде в действии" на англ - Ред.). Договорились до того, что я нетрезв", - написал нардеп.

По его словам, чтобы прекратить все эти разговоры, он пошел в больницу и сдал анализы.

"На днях будут результаты, сразу обнародую для вас", - анонсировал Швец.

Напомним, "Страна" писала о том, как вчера на заседании Рады Петра Порошенко атаковали фразой "Жму руку! Обнимаю!". Это слова из разговора Порошенко и Путина, который состоялся 30 апреля 2015 года, через 2 месяца после боев за Дебальцево.

Также мы писали о том, что Порошенко во время своего выступления в Раде 30 марта заявил, что лучше жать руку Путину, чем заглядывать ему в глаза.