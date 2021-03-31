В "желтой" зоне остается только Хмельницкая область. Фото: "Страна"

Министерство здравоохранения опубликовало список карантинных зон в Украине, где 11 из 24 областей по-прежнему "красные". При этом эпидемиологический порог коронавируса, который не должен быть более 100%, не превышен только в четырех областях.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в среду, 31 марта.

К "красной" зоне отнесены 11 регионов:

  • Киев;
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Сумская область,
  • Черновицкая область,
  • Черниговская область.

"Оранжевыми" остаются 13 областей:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская.

В "желтой" зоне остается только Хмельницкая область.

Согласно обновленным данным, не превышен эпидпорог в Херсонской (86,5% при норме 100%), Винницкой (92,2%), Хмельницкой (92,3%) и Черновицкой (95,2%) областях.

В столице и 20 областях эпидпорог выше нормы. Больше всего данный показатель превышен Тернопольской области (206,2%). В Киеве он составляет 121,2%.

Уровень госпитализаций также не превышает норму только в четырех регионах: Кировоградской (40,1 при норме 60 на 100 тысяч населения), Луганской (40,3), Хмельницкой (43,3) и Донецкой (59,5) областях. В остальных регионах он выше нормы.

Также отметим, что Хмельницкой области три дня подряд остается превышен показатель госпитализаций. Учитывая это, регион может попасть в "красную" зону, о чем говорил ранее "Стране" министр здравоохранения Максим Степанов.

28 марта показатель госпитализаций в Хмельницкой области на составлял 113,4 на 100 населения, 29 марта он вырос до 116,2. За минувшие же сутки держался на уровне 120,2.

В Украине превышен эпидпорог Covid-19 в Киеве и 20 регионах 59

Напомним, по состоянию на утро среды, 31 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 226 человек. Умерло за сутки 407 пациентов. И это новый антирекорд по смертности. Так же сегодня и антирекорд по числу госпитализированных - 5 558 новых пациентов.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве ввели новые карантинные ограничения. Под запрет попали продуктовые ярмарки.

Также отметим, что в Минздраве сообщали, что в Украине введут общенациональный локдаун, когда 13 регионов станут "красными".

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