Министерство здравоохранения опубликовало список карантинных зон в Украине, где 11 из 24 областей по-прежнему "красные". При этом эпидемиологический порог коронавируса, который не должен быть более 100%, не превышен только в четырех областях.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в среду, 31 марта.

К "красной" зоне отнесены 11 регионов:

Киев;

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Сумская область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

"Оранжевыми" остаются 13 областей:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Кировоградская,

Луганская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская.

В "желтой" зоне остается только Хмельницкая область.

Согласно обновленным данным, не превышен эпидпорог в Херсонской (86,5% при норме 100%), Винницкой (92,2%), Хмельницкой (92,3%) и Черновицкой (95,2%) областях.

В столице и 20 областях эпидпорог выше нормы. Больше всего данный показатель превышен Тернопольской области (206,2%). В Киеве он составляет 121,2%.

Уровень госпитализаций также не превышает норму только в четырех регионах: Кировоградской (40,1 при норме 60 на 100 тысяч населения), Луганской (40,3), Хмельницкой (43,3) и Донецкой (59,5) областях. В остальных регионах он выше нормы.

Также отметим, что Хмельницкой области три дня подряд остается превышен показатель госпитализаций. Учитывая это, регион может попасть в "красную" зону, о чем говорил ранее "Стране" министр здравоохранения Максим Степанов.

28 марта показатель госпитализаций в Хмельницкой области на составлял 113,4 на 100 населения, 29 марта он вырос до 116,2. За минувшие же сутки держался на уровне 120,2.

Напомним, по состоянию на утро среды, 31 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 226 человек. Умерло за сутки 407 пациентов. И это новый антирекорд по смертности. Так же сегодня и антирекорд по числу госпитализированных - 5 558 новых пациентов.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве ввели новые карантинные ограничения. Под запрет попали продуктовые ярмарки.

Также отметим, что в Минздраве сообщали, что в Украине введут общенациональный локдаун, когда 13 регионов станут "красными".