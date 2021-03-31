Глава Конституционного суда Александр Тупицкий внес в декларацию за 2020 год два земельных участка и дом в Ялте, дом и квартиру в Киеве, гараж в Донецке, 45 тысяч долларов наличными и 3,7 млн зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, которые Александр Тупицкий опубликовал 31 марта.

Согласно декларации, Тупицкий владеет домом в пригороде Ялты - Кореизе площадью 221,5 кв.м., земельным участком 690 кв.м и участком площадью 126 кв.м.

Скриншот: информация об имуществе Тупицкого на территории Крыма

Кроме того, в его собственности находится дом в Киеве площадью 60 кв.м., квартира в Киеве на 216 кв.м., земельный участок в Василькове Киевской области площадью 750 кв.м. Тупицкий также имеет право бесплатного проживания в доме в Киеве площадью 493,8 кв.м..

Скриншот: Данные об доме главы КСУ в Киеве

Также он владеет гаражом в Донецке, а его жена - квартирой и земельным участком в Донецке.

Скриншот: у Тупицкого среди имущества есть гараж в Донецке

Тупицкий задекларировал также право пользования автомобилем BMW X6, которым владеет его жена с 2013 года.

Скриншот: Транспортные средства, указанные в декларации главы КСУ

В КС за 2020 год Тупицкий получил 3,7 млн гривен. Также он получил 10 320 гривен помощи при рождении ребенка.

Кроме того, он задекларировал 45 тыс долларов и 130 тыс гривен наличными, в банке хранит 200 тыс гривен, а его жена хранит 11,5 тыс долларов и 100 тыс гривен наличными.

Ранее "Страна" писала, что замглавы КСУ Головатый задекларировал за год более 3 млн грн зарплаты и храм Киевского патриархата

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал три квартиры, почти 700 тысяч зарплаты и ни одного авто.