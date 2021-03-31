В США считают обнадеживающими шаги Украины по национализации "Мотор Сичи" и привлечению к ответственности представителей бывшего руководства "Приватбанка". Также Вашингтон поддерживает санкции против нардепов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом со ссылкой на временную поверенную по делам США в Украине Кристину Квин сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы поддержали шаги по внедрению санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Они годами использовали свои медиа активы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Обнадеживающими для нас были ограничительные меры по китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важной технологией АО "Мотор Сич". Недавно выдвинутые обвинения против бывших руководителей ПриватБанка являются важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов, обвиняемых в краже миллиардов у украинского народа. Обнадеживающими для нас также стали шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных к вмешательству в выборы в США", - сказала Квин.

Также, по ее словам, нужно признать сложность борьбы с коррупцией в Украине, поскольку влиятельные круги с узкокорыстным интересами прилагают усилия не только для того, чтобы подорвать реформы.

"В конце концов, не Соединенным Штатам судить, являются ли реформы "достаточными", а украинскому народу. На этой идее президент Зеленский проводил свою избирательную кампанию, когда баллотировался в президенты. Именно он и люди, которые за него проголосовали считают, что нужно делать больше, и мы рады поддержать его в этих усилиях. Именно эти реформы будут гарантировать для Украины прочную, успешную демократию и приведут к полной интеграции с НАТО и Европейским Союзом", - заявила Квин.

По мнению директора по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств посольства США в Украине Сары Лангенкамп, существует несколько важных антикоррупционных реформ, необходимых Украине.

"Комплексная судебная реформа является важнейшей, так как без независимых и справедливых судов вы не можете гарантировать верховенство права, защитить граждан от коррупции и преступности, или привлечь иностранные инвестиции. А сейчас, когда Украине нужно решительно действовать для создания мощной антикоррупционной архитектуры, в Верховной Раде ожидает рассмотрения ряд критически важных законопроектов", - сказала она.

Среди важных шагов Лангенкамп назвала реформу Высшего совета правосудия и Конституционного суда, а также восстановление Высшей квалификационной комиссии судей.

"Как мы увидели, когда в октябре КС признал недействительным Национальный реестр деклараций об имуществе и доходах, существует постоянная угроза, что влиятельные группы с узкокорыстными интересами будут использовать КС для отмены реформ, важных для евроатлантических устремлений Украины", - сказала она.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как Зеленский хочет "пропетлять" перед Западом и МВФ по судебной реформе.

Также мы писали о том, что послы стран G7 указали Украине основные направления реформ на 2021 год.