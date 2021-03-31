Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" пробудет в Ивано-Франковской области один-два дня. Ранее нардепы приехали туда, чтобы поддержать кандидата от "слуг" на довыборах в Верховную Раду по округу №87 Василия Вирастюка во время подсчета голосов.

Об этом "Стране" сообщил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы уже в Надворной. Депутаты подъезжают. Сейчас будем встречаться с местным населением, с избирателями, с местной властью, со всеми с кем нужно, чтобы понять, что за ситуация. Мы не заставляли депутатов, просто сказали, что есть такая возможность, кто хотел бы присоединиться, чтобы у людей состоялся честный выбор. Много мажоритарщиков, которые пережили подобные истории, люди, которые интересуются избирательным законодательством, кто-то едет просто поддержать людей, чтобы они уже получили результат. Нет какой-то разнарядки или партийных побуждений. Не думаю, что мы долго здесь будем - возможно, один или два дня", - рассказал глава партии "Слуга народа"

Также Корниенко сообщил цель такого визита.

"Цель поездки: для начала понять, что здесь происходит, почему не устанавливается результат, есть ли факты, о которых говорят в медиапространстве, как люди настроены. Из руководства поехали я, Давид Арахамия и Николай Тищенко - заместитель главы фракции. Он уже был здесь на выходных, почти местный", - сообщил Корниенко.

Напомним, на округе №87 в Ивано-Франковской области развернулась борьба за место в Верховной Раде между представителем "Слуги народа" Василием Вирастюком и Русланом Кошулинским из "Свободы" и кандидатом от "За будущее" Александром Шевченко.

По итогам обработки 67,52% протоколов, лидирует Вирастюк (31,30% голосов), за ним следуют Кошулинский (28,88%) и Шевченко (28,73%).

В ночь с 29 на 30 марта в Ивано-Франковской области неизвестные сообщили о минировании Окружной избирательной комиссии избирательного округа №87.

Вчера Окружная избирательная комиссия приняла решение о пересчете голосов на 14 из 117 избирательных участков из-за повреждений целостности упаковки и ненадлежащей маркировки пакетов с избирательной документацией. В частности, на некоторых пакетах отсутствовала фамилия члена УИК, а была только подпись, на других отсутствовала надпись "избирательные бюллетени".