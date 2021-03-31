В Украине в ближайшую неделю заболеваемость коронавирусом пойдет на спад. А через 3-4 недели в стране ожидается реальное улучшение ситуации с Covid-19.

Об этом свидетельствует доклад Национальной академии наук.

Учение прогнозируют спад заболеваемости, потому что показатель положительных тестов уменьшился в сравнении с прошлой неделей.

"Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по более оптимистичному сценарию, чем было прогнозируемо. Три дня подряд число новых выявлений оказывается примерно на 20% меньше прогнозируемого", - сказано в докладе НАН.

Если динамика заболеваемости не изменится, то пик третьей волны коронавируса в Украине нужно ожидать в течение одной-двух недель. А реальное улучшение ситуации с Covid-19 наступит не раньше, чем через 3-4 недели.

"Если статистическая динамика не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных, то совокупность положительных признаков позволяет ожидать пикового периода в течение одной-двух недель", - сообщили ученые.

Напомним, Минздрав поместил Украину на 78 место в рейтинге стран по вакцинации от коронавируса.

Также мы писали о том, что Сovid-19 за прошлые сутки унес жизни 407 украинцев.