Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России Сергея Разова после задержания двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Об этом в среду, 31 марта, информирует газета La Repubblica.

"МИД немедленно вызвало посла Сергея Разова, которого по просьбе министра (Луиджи) Ди Майо утром встретит генеральный секретарь (ведомства) Элизабетта Беллони", - пишет издание.

Напомним, 30 марта итальянские правоохранители задержали капитана военно-морских сил Италии и российского военнослужащего, работающего в посольстве РФ в Риме. При этом их имена не называют. По данным правоохранителей, итальянец передавал в посольстве документы в обмен на деньги российскому офицеру.

После завершения официальных процедур офицера арестовали, а положение иностранного гражданина "рассматриваются в связи с его дипломатическим статусом".

Ранее из-за подозрения в шпионаже российских дипломатов выслали Словакия, Великобритания и Франция.