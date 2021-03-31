Украина занимает 78 место в мировом рейтинге стран по количеству вакцинированных от коронавируса граждан. На данный момент коэффициент Украины составляет 0,2 (в стране вакцинированы примерно 200 тысяч человек) .

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Первые места в рейтинге заняли: США (133,3), Китай (91,3) и Индия (55,5). Последнее, 151-ое место заняли Багамские острова (0,0001).

Однако данные указаны без учета населения стран. Например, у Эстонии такой же коэффициент вакцинации, как и у Украины, хотя проживает там примерно в 30 раз меньше людей. Население другой нашей "соседки по рейтингу", Латвии - 1,9 млн человек.

Напомним, вакцинация населения от коронавируса началась в Украине 24 февраля. Согласно данным на 30 марта прививку от коронавируса в Украине получили уже 212 896 человек. Из них только двое прошли полный цикл вакцинации, то есть получили вторую доху препарата.

Также мы писали, что по мнению экспертов через год все вакцины от коронавируса окажутся бесполезными из-за новых штаммов.