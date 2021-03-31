Собака президента США Джо Байдена, которая недавно покусала охранника, снова укусила человека. На этот раз пострадал сотрудник службы национальных парков США, ему даже потребовалась медицинская помощь.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Трехлетняя немецкая овчарка Мейджор укусила сотрудника службы национальных парков США, который работал на южной лужайке Белого дома. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь первой леди Джилл Байден.

"Человек на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома, позже он вернулся к работе. Травм он не получил", - сказала она.

Собака, по ее словам, "все еще привыкает к новой обстановке".

Напомним, 9 марта стало известно, что собака Байдена укусила охранника, после этого двух овчарок президента временно перестали пускать в Белый дом.

Позже оказалось, что собаку Байдена оставили в Белом доме, несмотря на покусанного охранника.