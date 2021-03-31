Сегодня, 31 марта, в Киевском апелляционном суде рассматривали апелляционную жалобу прокуратуры на решение Печерского суда Киева от 27 марта, которым агента НАБУ Евгения Шевченко отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере пять миллионов гривен. (Напомним, вчера вечером, 30 марта Шевченко вышел из СИЗО под указанный залог)

Об этом сообщил корреспондент "Страны" из помещения суда.

Заседание было назначено на 10:10 но началось с опозданием, в 11:20. Внутрь не пустили фотографов, а лишь видеооператоров, сославшись на карантинные ограничения

Прокуратура требовала изменить меру пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога. Так как Шевченко имеет значительные финансовые возможности, чтобы внести за себя залог.

В ходе заседания Шевченко заявил, что ему недостаточно одного адвоката. Защита Шевченко потребовала объявить в заседании перерыв, чтобы Шевченко смог найти ещё одного адвоката.

Суд удовлетворил ходатайство защиты Шевченко, объявив перерыв до 5 апреля.

Напомним, Шевченко подозревают в создании частной армии и незаконных поставках оружия. 24 марта в СБУ заявили, что разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Как заявили в спецслужбе, ее организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Позже в Службе безопасности Украины рассказали, какие роли, по их версии, играл в разоблаченной частной военной компании Шевченко, и что ему инкриминируют.

"Евгению Шевченко, который выполнял ролевое участие, а именно, обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов, уведомлен о подозрении по ч.2 ст.260. Также час назад мы дополнительно предъявили подозрение Шевченко по ч.2 ст.133 УК (совершение преступления в составе группы)", - рассказал начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш.