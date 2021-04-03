Славянский гороскоп несколько отличается от привычного нам восточного или астрологического. Во-первых, согласно славянскому летоисчислению сейчас не 2021 год Быка, а 7529 год Кричащего Петуха, который наступил 21 марта. Во-вторых, в славянском гороскопе 16 чертогов согласно году рождения. И предки украинцев именовали эту систему не "гороскоп", а Круголет Числобога.

Кричащий Петух считается сакральным животным и символом Бога Перуна. Считалось, что он может управлять огненной стихией. Поэтому его нередко называли покровителем огня и украшали крыши домов изображениями Петуха, чтобы уберечь дом от пожара.

Импульсивный символ года способен добиться любых карьерных высот, решить задачи любой сложности. Самовлюбленный характер Петуха указывает на неспокойный год, который благоволит только бесстрашным и амбициозным людям. Им не страшны никакие изменения, будь то смена социального статуса, работы или места проживания.

Славянский гороскоп по месяцам

Росомаха (10.01 - 9.02)

Самой важной сферой в этом году станет работа. Предстоят серьезные проекты, которые потребуют от вас ответственности.

Ворон (10.02 - 9.03)

Удачный год, когда сбудется многое из задуманного. Карьера станет слабым местом, от многих проектов нужно будет отказаться.

Горностай (10.03 - 9.04)

Вас ждет год перемен, когда нужно будет спонтанно принимать решения. Заранее отточите креативный подход и смекалку.

Жаба (10.04 - 9.05)

Год принесет успех в карьере, если не будете игнорировать просьбы руководства, настроитесь на позитив и сможете умело чередовать труд с отдыхом, чтобы не надорваться.

Кузнечик (10.05 - 9.06)

Выберете самую важную для себя цель и вложите в нее все силы. Не распыляйтесь на мелкие задачи, которые решатся и без ваших усилий.

Хомяк (10.06 - 9.07)

Работа потребует дипломатии и умения распределять обязанности среди подчиненных.

Улитка (10.07 - 9.08)

Чтобы годовые события не спровоцировали стрессы, займитесь профилактикой здоровья.

Муравей (10.08 - 9.09)

Вам придется сделать непростой выбор между работой и личной жизнью.

Жук (10.09 - 9.10)

Предстоит богатый на события год. Меньше доверяйте советам окружающих, прислушивайтесь к тому, что подсказывает вам сердце.

Бобер (10.10 - 9.11)

Вас ждет спокойный год, однако вашего внимания могут потребовать ваши близкие. Не отказывайте им.

Собака (10.11 - 9.12)

Первая половина года может быть неспокойной. Не планируйте отпуска раньше лета.

Медведь (10.12 - 9.01)

Работу придется тщательно распланировать, если хотите везде успевать. Ваш секрет успеха - интуиция.

Славянский гороскоп по году рождения

Кричащий Петух (2021, 2005, 1989, 1973, 1957, 1941)

Впереди яркий год, и достаточно успешный период в работе и личной жизни. 100%-ному счастью и финансовому процветанию может помешать только ваша чрезмерная суетливость.

Златорогий Тур (2022, 2006, 1990, 1974, 1958, 1942)

Вам необходимо исправить негативные черты характера: упрямство, агрессию и раздражительность. Похвально, что вы готовы любой ценой отстаивать свои идеи, но в этом году перед вами открыто множество других дорог.

Огнегривый Конь (2023, 2007, 1991, 1975, 1959, 1943)

Год наполнен поездками и командировками. Конечно, домочадцы будут немного обижаться на ваше отсутствие в семье. Чтобы чаще бывать с родными, нужно научиться правильно распределять время на работу и отдых. Несмотря на то, что вас ценят за трудолюбие, честность и активность, сейчас лучший период, чтобы задуматься о том, что для вас действительно ценно.

Темный Лось (2024, 2008, 1992, 1976, 1960, 1944, 1928)

Вас обязательно ждет удача, если вы отбросите свои страхи и опасения. Используйте свою жажду первооткрытий, непоседливость и горделивость себе на благо. Передавайте детям семейные традиции или инициируйте зарождение новых. Это сплотит вашу семью, а у каждого родного вам человека появятся дополнительные силы для реализации задумок.

Жалящий Шершень (2025, 2009, 1993, 1977, 1961, 1945, 1929)

Вы сможете использовать своё чутье и развитую интуицию на полную силу. Благодаря интеллекту и умению видеть истинные намерения людей, неожиданных сложностей у вас не возникнет. Вас ждет масса интересных проектов, которые не дадут вам расслабиться ни на минуту. Летом нужно быть начеку, чтобы вовремя предупредить уловки аферистов.

Притаившийся Волк (2026, 2010, 1994, 1978, 1962, 1946, 1930)

Показная мощь не сможет надежно скрыть вашу добрую натуру. И год может стать для вас некомфортным из-за неумения приспосабливаться к меняющимся реалиям современного мира. Высокоморальным представителям знака придется изрядно потрудиться, чтобы стать более гибкими и толерантными. Как только вы выйдете за свои же ограничения, увидите немало сюрпризов, которые вам приготовил этот год.

Огненная Белка (2027, 2011, 1995, 1979, 1963, 1947, 1931)

Благодаря врожденной хитрости, вы сможете приспособиться к любым переменам. Но смотрите, чтобы новшества не обернулись головной болью, стрессом и нарушением здоровья. Немного снизьте темп жизни и постарайтесь контролировать эмоции. Немного спокойствия вам не помешает.

Жемчужная Щука (2028, 2012, 1996, 1980, 1964, 1948, 1932)

Внутренне спокойным и консервативным Щукам будет непросто угнаться за ритмом энергичного Петуха. Чтобы достичь успеха вам необходимо использовать два своих главных качества - осторожность и мудрость. Также год позволяет быть откровенным в выражении своих взглядов.

Бородатая Жаба (2029, 2013, 1997, 1981, 1965, 1949, 1933)

Ваша бережливость и умение сколотить денежку принесет успех. Вы сможете воспользоваться подушкой безопасности, чтобы ни случилось.

Дикий Вепрь (2030, 2014, 1998, 1982, 1966, 1950, 1934)

Прирожденных лидеров ждет немало проверок. Вас ждет неспокойный год, если вы вовремя не проявите прозорливость и рассудительность. Если же вы будете на стороне искренности и справедливости, будете наслаждаться благополучием.

Белый Филин (2031, 2015, 1999, 1983, 1967, 1951, 1935)

От коллег вас будет отличать творческий подход к работе. Если сосредоточитесь на незаурядных способностях, заведете немало знакомств среди ярких и незаурядных личностей, приблизитесь к искусству. Не забывайте каждый день развиваться на пути к успеху.

Шипящий Уж (2032, 2016, 2000, 1984, 1968, 1952, 1936)

Для скрытных Ужей год может показаться напряженным. В частности по причине любовных размолвок. Но стоит только проявить свою настойчивость и решительность на пути к примирению, появится работоспособность и вернется красноречие, а любые препятствия на вашем пути падут.

Крадущийся Лис (2033, 2017, 2001, 1985, 1969, 1953, 1937)

Отказывайтесь от цели, если она не оправдает средств и постарайтесь не пользоваться методами, которые могут навредить вам или близким. Сохранить финансы в порядке поможет ваша изобретательность и бережливость.

Свернувшийся Ёж (2034, 2018, 2002, 1986, 1970, 1954, 1938)

Надежных и педантичных Ежей могут повысить в должности. Заботливых родителей ждет пополнение в семье, а чутких партнеров - счастливые перемены в отношениях. Особенно повезет вашим близким и любимым.

Парящий Орел (2035, 2019, 2003, 1987, 1971, 1955, 1939)

Свободолюбивый знак не приемлет, когда препятствуют его полету мысли или каким-то образом пытаются ограничить его права. Эти реформаторы чувствуют себя непринужденно даже в трудной ситуации и умеют не поддаваться панике. Благодаря умению предугадывать некоторые события, вы можете избежать многих неприятностей.

Прядущий Паук (2036, 2020, 2004, 1988, 1972, 1956, 1940)

Постарайтесь окружить себя единомышленниками и не остаться в одиночестве. Ваша жизнь станет яркой и обретет цель, если рядом будет любимый человек, семья, друзья. Наслаждайтесь всеми событиями этого года в приятной компании, заручитесь поддержкой близких. Одиноким Паукам судьба обязательно подбросит удачный момент, чтобы встретить ту единственную.