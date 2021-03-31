В среду, 31 марта, на Крымском мосту замечено перемещение значительного количества российской военной техники.

Вооруженные силы РФ перебрасывают колонну самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и военных грузовиков на территорию аннексированного полуострова.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в своем докладе в Верховной Раде сообщил, что Россия постепенно наращивает свое военное присутствие вблизи с государственной границей Украины на севере, востоке и юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым.

Также, по словам Хомчака, ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, "которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создают угрозу военной безопасности государства".

Напомним, 26 марта штаб ООС сообщил о гибели четырех украинских военных в районе поселка Шумы на Донбассе. После этого парламент принял постановление об эскалации в регионе.

30 марта в формате видеоконференции состоялись переговоры лидеров трех стран Нормандской четверки - президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств, в частности, обсудили и ситуацию на Донбассе.

"Страна" разбиралась, что думают в Украине о перспективах столкновения с Россией и какая военная стратегия у Москвы.