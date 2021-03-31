LinkedIn тестирует новые функции. Фото: flickr

Социальная сеть LinkedIn, которая используется для установления бизнес-контактов и поиска работы или сотрудников, начала тестировать новые функции. Появится возможность общаться в аудио формате, как в новом приложении для голосового общения  Clubhouse.

Об этом пишет Business Insider.

"Мы находимся на ранних этапах тестирования и создаем уникальный опыт в формате аудио, связанный с вашей профессиональной идентичностью", — сказала изданию представительница LinkedIn Сьюзи Оуэнс.
 
Согласно  ее словам, компания ищет способы использования аудио в рамках "событий" и "групп" LinkedIn. Соцсеть обещает предоставить пользователям "уникальный опыт в формате аудио, связанный с вашей профессиональной идентичностью". 

Консультант по социальным медиа Мэтт Наварра обнародовал в своем Twitter скриншот интерфейса "комнаты".

Напомним, мессенджер Telegram обновляет голосовые чаты Теперь в них появятся некоторые фишки Clubhouse, например чаты можно будет запускать не только в группах, но и в каналах, а участники, которые захотят высказаться, смогут "поднимать руку". 

Также сообщалось, что Инстаграм ввел функцию комнат для общения в прямом эфире, как Clubhouse.

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