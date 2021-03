Социальная сеть LinkedIn, которая используется для установления бизнес-контактов и поиска работы или сотрудников, начала тестировать новые функции. Появится возможность общаться в аудио формате, как в новом приложении для голосового общения Clubhouse.

Об этом пишет Business Insider.

"Мы находимся на ранних этапах тестирования и создаем уникальный опыт в формате аудио, связанный с вашей профессиональной идентичностью", — сказала изданию представительница LinkedIn Сьюзи Оуэнс.



Согласно ее словам, компания ищет способы использования аудио в рамках "событий" и "групп" LinkedIn. Соцсеть обещает предоставить пользователям "уникальный опыт в формате аудио, связанный с вашей профессиональной идентичностью".

Консультант по социальным медиа Мэтт Наварра обнародовал в своем Twitter скриншот интерфейса "комнаты".

LinkedIn confirms it’s working on a Clubhouse rival



And this is what it may look like… https://t.co/Oakh2E3us6 pic.twitter.com/XjImMk92Xz