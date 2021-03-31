В итальянской столице задержали двоих человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Об этом со ссылкой на на заявление спецподразделения карабинеров ROS пишет газета La Repubblica в среду, 31марта.

Итальянские карабинеры (правоохранители - Ред.) заявили, что были задержаны капитан военно-морских сил страны и российский военнослужащий, дислоцированный в итальянском государстве и работающий в посольстве РФ в Риме. При этом их имена не называют.

Задержание произошло вечером во вторник, 30 марта. По данным правоохранителей, итальянец передавал в посольстве документы в обмен на деньги российскому офицеру.

В издании также указывают, что это первый скандал, связанный со шпионажем и представителями России, со времен СССР.

Ранее мы рассказывали, что Словакия выслала трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. В МИД России пообещали зеркально ответить на высылку российских дипломатов из Словакии.

Также сообщали, что в Болгарии хотят выслать российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже.