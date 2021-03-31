Совет Федерации России одобрил разработанный во исполнение поправок к Конституции закон. Он в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Об этом сообщает ТАСС.

"Согласно одной из новелл основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока", - сказано в сообщении.

Следующие президентские выборы в РФ состоятся в 2024 году. Таким образом, теоретически Путин сможет быть президентом до 2036 года.

Инициатива также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

Напомним, летом 2020 года в России провели марафон-голосование по внесению изменений в Конституцию. Главные из них - это обнуление президентских сроков Владимира Путина и возможность для него баллотироваться на президентский пост еще дважды.

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