По состоянию на утро среды, 31 марта, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 за победу по прежнему борется Василий Вирастюк ("Слуга народа"), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За будущее"), как и вчера подсчитано 67,52% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 67,52% бюллетеней, в округе №87 лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - у него 31,30% голосов. С небольшим отрывом второе место занимает Руслан Кошулинский от "Свободы" - у него 28,88% голосов. На третьем с разницей менее процента сейчас находится кандидат от "За будущее" Александр Шевченко - у него 28,73% голосов.

Напомним, ночью с 29 на 30 марта в Ивано-Франковской области неизвестные сообщили о минировании окружной избирательной комиссии избирательного округа №87.

30 марта Окружная избирательная комиссия приняла решение о пересчете голосов на 14 из 117 избирательных участков из-за повреждений целостности упаковки и ненадлежащей маркировки пакетов с избирательной документацией.

Также сообщалось, что 22 депутата от "Слуги народа" собираются вылететь в Ивано-Франковск, чтобы поддержать своего однопартийца Василия Вирастюка.