В доме "Мытищинского стрелка" Владимира Барданова, который накануне открыл стрельбу по силовикам, после чего началась спецоперация по его задержанию, обнаружили огромный склад оружия.

Соответствующие фото опубликовал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, передает Telegram-канал Mash.

Судя по фото, в доме было найдено большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, включая гранаты.

Напомним, утром 30 марта к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ответ злоумышленник бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Позже в доме преступника возник пожар после обстрела термобарическими гранатами.

При штурме дома "мытищинского стрелка" был ранен в ногу сотрудник спецназа.

Противостояние преступника с силовиками в подмосковном поселке Новые Вешки продолжалось более десяти часов. По данным силовиков, злоумышленник остался в горящем доме, предварительно, он погиб.